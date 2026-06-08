«Ελλάδα 2030» – Αλ. Εξάρχου (AKTOR): «Για πρώτη φορά υπάρχει έμπρακτη διάθεση ξένων κεφαλαίων να βάλουν equity στην Ελλάδα»

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη θέση των τελευταίων ετών για να προσελκύσει μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια διατύπωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος, AKTOR Όμιλος Εταιρειών και διευθύνων σύμβουλος, ATLANTIC SEE LNG TRADE, Αλέξανδρος Εξάρχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον εκδότη και διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου, στο συνέδριο «ΕΛΛΑΔΑ 2030». Το συνέδριο πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά και διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο κ. Εξάρχου απέδωσε τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στη δημοσιονομική πειθαρχία που ακολούθησε η χώρα τα τελευταία χρόνια, στα πρωτογενή πλεονάσματα, στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές. «Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε μια πραγματική, έμπρακτη διάθεση ξένων κεφαλαίων να βάλουν equity στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της AKTOR. Ως ενδεικτικά παραδείγματα αυτής της τάσης ανέφερε την περίπτωση της Credia Bank καθώς και της ΔΕΗ. «Για να αναλάβει κανείς ελληνικό κίνδυνο, δηλαδή να φέρει χρήματα equity και όχι debt, πρέπει να υπάρχουν βασικές συνθήκες προβλεψιμότητας της οικονομίας. Αυτό έχει επιτευχθεί και δεν πρέπει να χαλάσει», υπογράμμισε ο ίδιος.

Η δημοσιονομική πειθαρχία και η εμπιστοσύνη των αγορών

Ο επικεφαλής του Ομίλου χαρακτήρισε τη δημοσιονομική πειθαρχία βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται χωρίς να δαπανά περισσότερα από όσα παράγει αποτελεί το ισχυρότερο μήνυμα προς τις αγορές και τους διεθνείς επενδυτές.

Αναφερόμενος στις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, στάθηκε κυρίως στην ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κράτους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση δεν πρέπει να αγνοεί την απόσταση που έχει ήδη διανύσει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Για τα επόμενα χρόνια, εκτίμησε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής που έχει δημιουργηθεί, καθώς και η συνέχιση των πολιτικών που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την ελληνική οικονομία.

Προειδοποίηση για πληθωρισμό και ενεργειακές πιέσεις στην Ευρώπη

Ο κ. Εξάρχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των προβλημάτων στον ενεργειακό εφοδιασμό. Όπως ανέφερε, οι περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες φυσικού αερίου και οι διεθνείς αναταράξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένο ενεργειακό κόστος τους επόμενους μήνες, γεγονός που θα επηρεάσει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τις κρίσεις, υποστηρίζοντας ότι συνήθως αντιδρά εκ των υστέρων αντί να προετοιμάζεται εγκαίρως για τις εξελίξεις. Μάλιστα, εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε ήδη να συζητά νέα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, αντί να περιμένει να εκδηλωθεί η κρίση για να αντιδράσει.

Ο επικεφαλής της AKTOR προειδοποίησε ακόμη ότι ενδεχόμενη νέα άνοδος του πληθωρισμού θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αυξήσεις επιτοκίων, με συνέπειες για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής της χώρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ανατροπή της εικόνας αξιοπιστίας που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).