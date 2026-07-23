Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στο ΟPEN την Παρασκευή στις 8:45

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη στο OPEN την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 08.45. Θα απαντήσει σε ερωτήματα των Μάνου Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά για κρίσιμα θέματα όπως οι εκλογές, η ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης, οι κυβερνητικές συνεργασίες, πολιτικές σχέσεις, οι υποκλοπές, οι σχέσεις με την Τουρκία και η συνταγματική αναθεώρηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη συνέντευξη στο OPEN την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 08.45.
  • Θα απαντήσει στα ερωτήματα του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
  • Η ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνει κρίσιμα θέματα όπως οι εκλογές, η ακρίβεια, οι υποκλοπές και οι σχέσεις με την Τουρκία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσκεκλημένος του OPEN, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 08.45.

Θα απαντήσει στα ερωτήματα του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά για τις εκλογές, την ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης μεσαίας τάξης και ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, τις κυβερνητικές συνεργασίες, τις σχέσεις με Σαμαρά-Καραμανλή, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές, τις σχέσεις με την Τουρκία, τη συνταγματική αναθεώρηση.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 8.45, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο OPEN.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OPEN NEWS (@opennews_gr)

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