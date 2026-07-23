Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνέντευξη στο ΟPEN την Παρασκευή στις 8:45

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσκεκλημένος του OPEN, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 08.45.

Θα απαντήσει στα ερωτήματα του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά για τις εκλογές, την ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης μεσαίας τάξης και ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, τις κυβερνητικές συνεργασίες, τις σχέσεις με Σαμαρά-Καραμανλή, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές, τις σχέσεις με την Τουρκία, τη συνταγματική αναθεώρηση.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 8.45, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο OPEN.