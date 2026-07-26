Δημοσκόπηση Marc: Πρώτη με διαφορά 14 μονάδων από την ΕΛΑΣ η ΝΔ

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Πολιτική

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 - ΚΑΛΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΝΔ παραμένει πρώτη στην τελευταία δημοσκόπηση της “Marc” για το “Πρώτο Θέμα”, υπερβαίνοντας στην εκτίμηση ψήφου το 30% και διατηρώντας διαφορά σχεδόν 14 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. – Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές. – Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±2,9%.

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Στην τελευταία δημοσκόπηση πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, αυτή της “Marc” για το “Πρώτο Θέμα”, η ΝΔ παραμένει πρώτη, υπερβαίνει στην εκτίμηση ψήφου το συμβολικό όριο του 30%, διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου και διατηρεί απόσταση σχεδόν 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο πολιτικό αρχηγό στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±2,9%.

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