Δημοσκόπηση Marc: Πρώτη με διαφορά 14 μονάδων από την ΕΛΑΣ η ΝΔ

Στην τελευταία δημοσκόπηση πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, αυτή της “Marc” για το “Πρώτο Θέμα”, η ΝΔ παραμένει πρώτη, υπερβαίνει στην εκτίμηση ψήφου το συμβολικό όριο του 30%, διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου και διατηρεί απόσταση σχεδόν 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο πολιτικό αρχηγό στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν δεδομένη τη νίκη της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±2,9%.