Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Καταδίωξη οδηγού που εμβόλισε περιπολικό – Δείτε βίντεο

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Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αντίρριο, λίγο πριν τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, όταν οδηγός Ι.Χ. δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και εμβόλισε περιπολικό.
  • Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή πεζός, με μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ πληροφορίες για πυροβολισμούς δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αντίρριο, λίγο πριν τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για την ακρίβεια, όταν οδηγός Ι.Χ. δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλισε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, διαφεύγοντας με τα πόδια. Σε εξέλιξη βρίσκεται τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Αντίρριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NafpaktiaNews.gr, ο οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Εκτεταμένες έρευνες

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του σε χωράφι κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής και τράπηκε σε φυγή πεζός.

Από την πρώτη στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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