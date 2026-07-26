Ιράν: Καμία αμερικανική επίθεση εδώ και δύο εβδομάδες – Γιατί παραμένει η ανησυχία για Ορμούζ

Καμία αμερικανική επίθεση δεν αναφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στο Ιράν για πρώτη φορά εδώ και δύο εβδομάδες, όμως οι αναφορές για ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό ο οποίος ήδη δοκιμάζεται στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν «παραμένει σε πλήρη ισχύ», αλλά δεν εξήγησε γιατί σταμάτησε το μπαράζ πληγμάτων.

Εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε ότι η ομάδα έπληξε με επιτυχία εγκαταστάσεις που ανήκουν στον σαουδαραβικό κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters έδειξε μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου Aramco, υπενθυμίζοντας ότι το σαουδαραβικό πετρέλαιο ακολουθεί διαδρομή εξόδου στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από το Ιράν.

Στο μεταξύ η Υεμένη διολισθαίνει στον εμφύλιο με την αεροπορία της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, η οποία αντιτίθεται στους Χούθι για περισσότερο από μια δεκαετία, να στοχοποιεί σημεία εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των φιλο- ιρανών ανταρτών.

«Διπλωματία και διάλογος»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ζήτησε «διπλωματία και διάλογο» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη. «Το Ιράν είχε μια ειρηνική νύχτα», έγραψε στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας του Ιράν, ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα,.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Αραγτσί ανέφερε ότι μίλησε με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, σχετικά με το θέμα.

Τραμπ: «Παρά τα όσα λένε όλοι για τις εκλογές, δεν βιάζομαι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν την κατάσταση με το Ιράν και το κατά πόσον η κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει την τρέχουσα πορεία ή να κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι «δεν βιάζεται» να ολοκληρώσει τα πράγματα λόγω των επικείμενων εκλογών.

«Παρά τα όσα λένε όλοι για τις εκλογές, δεν βιάζομαι», είπε. «Πρέπει να το κάνουμε σωστά. Οι εκλογές κρίνονται από μόνες τους».