Berlin Pride: Πληροφορίες για σύλληψη του δράστη που σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε 16 με βαν – Δείτε βίντεο

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Βερολίνο, όταν όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους κατά τη διάρκεια του Christopher Street Day (Berlin Pride). Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός συνελήφθη, κάτι που για την ώρα πάντως δεν επιβεβαιώνεται από την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή του Tiergarten, όπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Berlin Pride.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, ένα λευκό μικρό φορτηγάκι εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο της εκδήλωσης, παρέσυρε πολλούς ανθρώπους και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο κατά την προσπάθεια διαφυγής του οδηγού.

Ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, στην οποία συμμετέχει και ελικόπτερο της αστυνομίας.

🇩🇪 Die Polizei hat den Christopher Street Day in Berlin vorzeitig beendet. Grund dafür war ein schwerer Polizeieinsatz im Bereich Tiergarten nach einer Kollision eines Autos mit der Menschenmenge. Dabei gab es mehrere Verletzte. pic.twitter.com/DfZSRIob4V — Nachrichten (@NewsFokus) July 25, 2026

Περισσότεροι από δέκα σε κρίσιμη κατάσταση

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο.

Παράλληλα, τουλάχιστον 16 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική περισσότεροι από δέκα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι Αρχές κήρυξαν κατάσταση μαζικού περιστατικού τραυματιών, ενώ περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Για τους βαριά τραυματισμένους δημιουργήθηκε προσωρινός χώρος προσγείωσης ελικοπτέρων, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες από το Tiergarten στην περιοχή του Ράιχσταγκ, από όπου διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία.

Εκατοντάδες χιλιάδες στην πορεία

Μετά το περιστατικό, οι διοργανωτές του Christopher Street Day και η αστυνομία διέκοψαν πρόωρα τις εκδηλώσεις και εκκένωσαν την περιοχή μπροστά από τη σκηνή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποχωρήσουν «ήρεμα και με τάξη», ενώ οι Αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή της Στήλης της Νίκης (Siegessäule) και του Tiergarten.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συμμετάσχει στην πορεία του Berlin Pride, υπό συνθήκες έντονου καύσωνα.

1. Update:

Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz. Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt. Die Verletzten werden aktuell von… pic.twitter.com/tUFFRzzx6Q — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Κι άλλο περιστατικό

Λίγες ώρες πριν από τη φονική παράσυρση είχε σημειωθεί και άλλο περιστατικό, όταν άγνωστος πυροβόλησε από διαμέρισμα με αεροβόλο όπλο προς την πορεία.

Τέσσερις συμμετέχοντες τραυματίστηκαν ελαφρά, χωρίς να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, ενώ δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκαν.

Στην ασφάλεια της εκδήλωσης συμμετείχαν περίπου 2.200 αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Berlin Pride αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις υπέρ της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Η αστυνομία δεν έδωσε επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, ωστόσο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι «σίγουρα ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες».