Το Ιράν υποστηρίζει πως έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισ. δολαρίων μέσα στον πόλεμο

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πετρέλαιο-τιμή -Τραμπ
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026.
  • Αυτό αντιπροσωπεύει «πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν» στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης, διευκρινίζει το ιρανικό υπουργείο.
  • Ωστόσο, ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε δηλώσει ότι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» πετρελαίου από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου.

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Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο πως έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκ. δολαρίων (10 δισεκ. ευρώ) μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και της 8ης Απριλίου, όταν επιτεύχθηκε εκεχειρία, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο. Από τις 8 Απριλίου έως τις 7 Ιουλίου, όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, πωλήθηκε πετρέλαιο αξίας 6,5 δισεκ. δολαρίων (5,7 δισεκ. ευρώ), αναφέρει η ίδια πηγή.

«Πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές που προβλέπονταν»

«Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης», διευκρινίζει το ιρανικό υπουργείο.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, είχε δηλώσει πάντως ότι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» εκείνη την περίοδο.

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