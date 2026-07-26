Στην ιδιαίτερη πατρίδα της για διακοπές η Μαρία Μπεκατώρου

Tις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η δημοφιλής παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου, η οποία επέλεξε την πανέμορφη πατρίδα της, την Κεφαλονιά, για λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Μαρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες, ποζάροντας στα καταγάλανα νερά του Ιονίου με ένα κομψό ολόσωμο μαγιό. Με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο του νησιού, η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, εκπέμποντας ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση.

Κρατά χαμηλούς τόνους

Η Μαρία Μπεκατώρου, άλλωστε, συνηθίζει να μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

Αυτό το καλοκαίρι φαίνεται πως επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην ξεκούραση και την επαφή με τη φύση, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.