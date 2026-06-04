Η Μαρία Μπεκατώρου θυμήθηκε τη στιγμή που έφαγε όρχεις ταύρου – «Ήτανε πικρό» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Chase» στο MEGA, μια ασυνήθιστη γευστική εμπειρία από ένα ταξίδι της στο Τορίνο, όπου δοκίμασε όρχεις ταύρου, νομίζοντας αρχικά ότι ήταν λουκάνικα. Περιέγραψε τη γεύση ως έντονη και πικρή, ανακαλύπτοντας τι είχε φάει μόνο μετά τη δοκιμή.

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Πηγή: MEGA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε στο «The Chase» μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία, όταν δοκίμασε όρχεις ταύρου. Αφορμή στάθηκε ερώτηση για το παραδοσιακό έδεσμα της Βόρειας Αμερικής.
  • Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ένα ταξίδι της στο Τορίνο, όπου σε έναν μπουφέ δοκίμασε ένα πιάτο που της φάνηκε σαν «μικρά λουκανικάκια». Όπως εξομολογήθηκε, δεν έδωσε σημασία στην επιγραφή «testicoli di toro».
  • Περιγράφοντας την εμπειρία της, έκανε λόγο για έντονη και ιδιαίτερη γεύση, ενώ παραδέχθηκε πως μόνο αφού το δοκίμασε κατάλαβε τι ακριβώς είχε φάει. «Ήτανε πικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία που είχε σε ταξίδι της στο εξωτερικό όταν δοκίμασε όρχεις ταύρου, στο «The Chase» της Τετάρτης 3.6 στο MEGA.

Αφορμή ερώτηση που αφορούσε το παραδοσιακό έδεσμα της Βόρειας Αμερικής που είναι γνωστό και με το ευφημιστικό όνομα «Στρείδια των Βραχωδών Ορέων».

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ένα ταξίδι της στο Τορίνο, όπου σε έναν μπουφέ δοκίμασε ένα πιάτο που της φάνηκε σαν «μικρά λουκανικάκια».

Όπως εξομολογήθηκε, δεν έδωσε σημασία στην επιγραφή «testicoli di toro» και γέμισε το πιάτο της με το συγκεκριμένο έδεσμα και δυο σαλατικά

Περιγράφοντας την εμπειρία της έκανε λόγο για έντονη και ιδιαίτερη γεύση, ενώ παραδέχθηκε πως μόνο αφού το δοκίμασε κατάλαβε τι ακριβώς είχε φάει.

«Ήτανε πικρό», ανέφερε, προσθέτοντας «θα ξέρατε πως θα ήταν αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει;»

Δείτε το βίντεο:

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