Η Μαρία Μπεκατώρου θυμήθηκε τη στιγμή που έφαγε όρχεις ταύρου – «Ήτανε πικρό» – ΒΙΝΤΕΟ

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Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία που είχε σε ταξίδι της στο εξωτερικό όταν δοκίμασε όρχεις ταύρου, στο «The Chase» της Τετάρτης 3.6 στο MEGA.

Αφορμή ερώτηση που αφορούσε το παραδοσιακό έδεσμα της Βόρειας Αμερικής που είναι γνωστό και με το ευφημιστικό όνομα «Στρείδια των Βραχωδών Ορέων».

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε ένα ταξίδι της στο Τορίνο, όπου σε έναν μπουφέ δοκίμασε ένα πιάτο που της φάνηκε σαν «μικρά λουκανικάκια».

Όπως εξομολογήθηκε, δεν έδωσε σημασία στην επιγραφή «testicoli di toro» και γέμισε το πιάτο της με το συγκεκριμένο έδεσμα και δυο σαλατικά

Περιγράφοντας την εμπειρία της έκανε λόγο για έντονη και ιδιαίτερη γεύση, ενώ παραδέχθηκε πως μόνο αφού το δοκίμασε κατάλαβε τι ακριβώς είχε φάει.

«Ήτανε πικρό», ανέφερε, προσθέτοντας «θα ξέρατε πως θα ήταν αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει;»

Δείτε το βίντεο: