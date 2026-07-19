Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο δύο στρατιωτών από ιρανικό χτύπημα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την όγδοη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην Ιορδανία και ένας άλλος αγνοείται μετά από ιρανική επίθεση.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους αφότου η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε πριν από ένα μήνα κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, αυξάνοντας την πιθανότητα επιστροφής σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι αεροπορικές επιδρομές ξεκίνησαν στις 6 μ.μ. ET (22:00 GMT) το Σάββατο, κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ και να τιμωρήσουν γρήγορα τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία χθες το βράδυ», ανέφερε.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε αργότερα ότι ολοκλήρωσε το κύμα επιθέσεών της, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας του ιρανικού στρατού. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση κοντά στο Σιρίκ στο νότιο Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές σε υποδομές. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός στόχευσε επίσης μια τοποθεσία κοντά στο Σαντεγκάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Στόχος βάσεις στο Κουβέιτ

Στη συνέχεια, ο ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευσε αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμό στο στρατόπεδο Αλ-Αντίρι του Κουβέιτ και στην αεροπορική βάση Άλι Αλ Σάλεμ, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν νωρίς την Κυριακή, επικαλούμενη ανακοίνωση του στρατού. Και οι δύο βάσεις έγιναν στόχος στο πλαίσιο των επιθέσεων του Ιράν εναντίον αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και συμμάχων στον Κόλπο από την περασμένη εβδομάδα.

Η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν την Παρασκευή και ότι ένα τρίτο μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αγνοείται εν δράσει. Η ανακοίνωση αυτή ανεβάζει τον αριθμό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου σε 16, ενώ περισσότεροι από 420 έχουν τραυματιστεί.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δημοσίευσε στο X: «Η θυσία τους απλώς σκληραίνει την αποφασιστικότητά μας».

Το Ιράν φάνηκε να στοχεύει τη Σαουδική Αραβία καθώς και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και την Ιορδανία το Σάββατο, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές γέφυρες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές.

Μυστήριο με τον Χαμενεΐ

Σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ έδειξαν ότι η υπογραφή του Τραμπ ήταν «εντελώς άχρηστη και στερείται αξιοπιστίας».

Η δήλωση προειδοποίησε για «ακόμα βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση» για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η τύχη του Χαμενεΐ παραμένει μυστήριο.

Η σύγκρουση , η οποία ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ελπίζοντας να απενεργοποιήσουν τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα και να υποβαθμίσουν τους περιφερειακούς αντιπροσώπους του , έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, φόβους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και μια μάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.