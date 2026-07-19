«Οδηγός» για τις παραλίες: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για SUP, ρακέτες, ελεύθερο κάμπινγκ – Τα τσουχτερά πρόστιμα

Με την καλοκαιρινή έξοδο να κορυφώνεται, οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι η παραβίαση βασικών κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος στις παραλίες μπορεί να επιφέρει υψηλά πρόστιμα, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των SUP, αλλά και σε ζητήματα όπως η ηχορύπανση, το ελεύθερο κάμπινγκ, οι ρακέτες και η θαλάσσια ρύπανση.

Τι ισχύει για SUP και ρακέτες

Σχετικά με τη χρήση SUP, οι βασικοί κανόνες προβλέπουν ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή έως τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται.

Η μη χρήση σωσιβίου επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ζωνών μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση SUP μετά τη δύση του ηλίου ή πριν από την ανατολή, λόγω μειωμένης ορατότητας.

Όσοι επιλέγουν να παίξουν ρακέτες στις παραλίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουόμενων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Χρήση ηχείων και θαλάσσια ρύπανση

Η χρήση ηχείων που προκαλούν ηχορύπανση στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ, ενώ όταν η παράβαση αφορά σκάφη, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 2.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από χαμηλότερα ποσά, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα για ελεύθερο κάμπινγκ

Για το ελεύθερο κάμπινγκ προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των κανόνων δεν αποσκοπεί μόνο στην επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως στην ασφάλεια των λουόμενων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Υποχρεωτικό το σωσίβιο για τα θαλάσσια σπορ

Με την κίνηση στις παραλίες να κορυφώνεται, οι επαγγελματίες του χώρου των θαλάσσιων σπορ υπενθυμίζουν ότι η χρήση σωσιβίου δεν αποτελεί απλώς σύσταση, αλλά βασικό κανόνα ασφαλείας για κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα.

Όπως εξηγεί στην κάμερα του ΕΡΤnews και τον Κώστα Γαζούλη από την Καλαμάτα ο Βασίλης Φαρφαράς, που δραστηριοποιείται εδώ και επτά χρόνια στον χώρο των θαλάσσιων σπορ στην Καλαμάτα, τονίζει πως το σωσίβιο πρέπει να φοριέται σε όλες τις δραστηριότητες, είτε πρόκειται για SUP, κανό, θαλάσσιο ποδήλατο ή άλλο μέσο αναψυχής.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούν τους κανόνες ασφαλείας, γι’ αυτό και οι επαγγελματίες ενημερώνουν κάθε επισκέπτη πριν από την ενοικίαση εξοπλισμού.

Όπως αναφέρει, πλέον πολλοί αγοράζουν δικό τους εξοπλισμό, καθώς το SUP και τα υπόλοιπα θαλάσσια σπορ γνωρίζουν μεγάλη απήχηση. Ωστόσο, τονίζει ότι ακόμη και όταν ο εξοπλισμός αγοράζεται από κατάστημα, οι οδηγίες χρήσης συνοδεύονται από σαφή σύσταση για τη χρήση σωσιβίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δραστηριότητες απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά έως μεγαλύτερους σε ηλικία λουόμενους, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Όπως υπογραμμίζει, η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας και η εξοικείωση με αυτήν πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό και υπευθυνότητα.

«Η θάλασσα είναι για όλους, όμως πάνω απ’ όλα πρέπει να τη σεβόμαστε και να φροντίζουμε για την ασφάλειά μας», σημειώνει, καλώντας όσους επιλέγουν τα θαλάσσια σπορ να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των επαγγελματιών.

Πηγή: ΕΡΤ