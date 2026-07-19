Εξωδικαστικός και για χρέη από 5.000 ευρώ: Πώς θα λειτουργήσει και πώς ωφελούνται 1 εκατομμύριο οφειλέτες

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η διευρυμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, η οποία θα δέχεται πλέον αιτήσεις και από οφειλέτες με συνολικά χρέη από 5.000 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση μειώνει κατά 50% το ελάχιστο ύψος οφειλής που απαιτείται για την ένταξη στον μηχανισμό. Το προηγούμενο όριο των 10.000 ευρώ απέκλειε πολίτες, μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλότερες οφειλές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία συνολικής διευθέτησης των χρεών τους.

Η αλλαγή προβλέπεται στον Νόμο 5313/2026 και διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων. Ένας πολίτης με συνολικές οφειλές, για παράδειγμα, 6.000 ή 7.500 ευρώ προς την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ, τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Περίπου ένα εκατομμύριο οι δυνητικοί δικαιούχοι

Η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο μηχανισμός έχει ήδη οδηγήσει σε περισσότερες από 64.000 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ.

«Με πάνω από 64.000 ρυθμίσεις οφειλών, ύψους περί τα 20 δισ. ευρώ, ο Εξωδικαστικός έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης των πολιτών ως ένα αντικειμενικό και αξιόπιστο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών», ανέφερε η Θεώνη Αλαμπάση.

Η ίδια επισήμανε ότι η μείωση του ορίου δημιουργεί τη δυνατότητα ένταξης για περίπου ένα εκατομμύριο δυνητικούς οφειλέτες του Δημοσίου.

«Με τη διεύρυνση των ορίων ένταξης από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα και σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από αναγκαστικά μέτρα. Με τη διεύρυνση των ορίων δίνεται η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο δυνητικούς οφειλέτες του Δημοσίου να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό και να λάβουν μια συνολική λύση. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η κυβέρνηση κατέγραψε και υλοποίησε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και των νοικοκυριών», τόνισε.

Έως 420 δόσεις και δυνατότητα διαγραφής οφειλών

Η ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό παρέχει στους μικροοφειλέτες τις ίδιες δυνατότητες ρύθμισης που ίσχυαν για όσους είχαν μεγαλύτερα χρέη.

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο, η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει έως τις 240 δόσεις, δηλαδή τα 20 έτη. Για τα χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει έως 420 δόσεις, δηλαδή περίοδο αποπληρωμής έως 35 έτη.

Η διαδικασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων ή ακόμη και μέρους του βασικού κεφαλαίου. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα του οφειλέτη, καθώς και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί τη ρύθμιση.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων σταδίων της διαδικασίας παρέχει προστασία από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του μηχανισμού.

Η ελάχιστη δόση και τα στοιχεία που εξετάζονται

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ. Ωστόσο, το τελικό ποσό της δόσης και η διάρκεια της ρύθμισης δεν καθορίζονται ελεύθερα από τον οφειλέτη.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερομένου και διαμορφώνει συγκεκριμένη πρόταση. Ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη λύση, αλλά δεν μπορεί να επιλέξει αυθαίρετα τον αριθμό των δόσεων ή το ύψος της μηνιαίας καταβολής.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η συναίνεση του οφειλέτη στη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν το εισόδημα, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τις καταθέσεις και τις συνολικές οικονομικές υποχρεώσεις του. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο αλγόριθμος υπολογίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής και διαμορφώνει την προτεινόμενη ρύθμιση.

Στον μηχανισμό εντάσσονται συνολικές οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω. Χρέη ύψους 4.999 ευρώ ή χαμηλότερα παραμένουν εκτός της πλατφόρμας και πρέπει να ρυθμιστούν μέσω άλλων διαθέσιμων διαδικασιών, όπως η πάγια ρύθμιση.

Η μείωση του κατώτατου ορίου διευρύνει την πρόσβαση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και παρέχει σε περισσότερα νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες τη δυνατότητα να επιδιώξουν μια συνολική και μακροχρόνια διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους.