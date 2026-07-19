Σύλληψη για φωτιά σε ξερά χόρτα στην Αθήνα – Πρόστιμο 1.312 ευρώ στη Χίο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία αλλοδαπή συνελήφθη το Σάββατο 18 Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Παράλληλα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε περιοχή του Δήμου Χίου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.