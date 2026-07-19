Σύλληψη για φωτιά σε ξερά χόρτα στην Αθήνα – Πρόστιμο 1.312 ευρώ στη Χίο

Μία αλλοδαπή συνελήφθη το Σάββατο 18 Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Παράλληλα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε περιοχή του Δήμου Χίου.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.