Κόνι Μεταξά: Καλοκαιρινή απόδραση στη Σαντορίνη – Οι πόζες με μπικίνι και μπουρνούζι

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Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές στη Σαντορίνη, δημοσίευσε η Κόνι Μεταξά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια ποζάρει με το μπικίνι της σε ξενοδοχείο του νησιού, με φόντο την μαγευτική καλντέρα, ενώ σε άλλες εικόνες δείχνει να απολαμβάνει το μπάνιο στην πισίνα του δωματίου της.

Ποζάρει στον φωτογραφικό φακό, άλλοτε φορώντας μπουρνούζι και άλλοτε τρώγοντας το ιδανικό φρούτο για την εποχή, καρπούζι.

Σε ένα από τα βίντεο, η Κόνι Μεταξά έχει αγκαλιά τον σκύλο της, που τον έχει πάρει μαζί της σε αυτή την απόδραση.

Δείτε την ανάρτησή της: