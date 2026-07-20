Θάνατος 20χρονου στην Αργολίδα: «Πυροβόλησα σε ευθεία βολή»

Σε μια νέα, καθοριστική φάση εισέρχεται η δικαστική έρευνα για την τραγωδία που συγκλόνισε το Αργος και οδήγησε στον θάνατο τον 20χρονο Θοδωρή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η απολογία ενός εκ των εμπλεκόμενων αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας ενώπιον του ανακριτή φέρνει στο φως μια κρίσιμη παραδοχή, η οποία ανατρέπει τα αρχικά σενάρια περί τυχαίου εξοστρακισμού.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή προς την κατεύθυνση της μάντρας όπου είχε καταφύγει ο νεαρός. Η παραδοχή αυτή, που καταγράφηκε στα επίσημα δικαστικά έγγραφα, αλλάζει άρδην τα δεδομένα της ποινικής δίωξης. Πλέον, μετά και την τραγική κατάληξη του 20χρονου στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, το κατηγορητήριο για τους ένστολους έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στην «R», η δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου νεαρού, Μαρία Σφέτσου, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, κάνοντας λόγο για εν μέρει ομολογία του ενός εκ των αστυνομικών. «Εχουμε δύο κατηγορουμένους κατά συναυτουργία. Δόθηκαν δύο απολογίες, η πρώτη κατά την αστυνομική προανάκριση και η δεύτερη στον ανακριτή. Αρχικά, είχαν πει και οι δύο ότι πυροβόλησαν ψηλά. Ομως, τα πράγματα άλλαξαν ενώπιον του ανακριτή όταν ο ένας εξ αυτών είπε ότι είδε τον άλλον με προτεταμένο το χέρι και στη συνέχεια ο ίδιος ο δεύτερος αστυνομικός παραδέχθηκε ότι όντως σκόπευε τον τοίχο. Αν και είπε ότι σκόπευε πάνω από το κεφάλι του 20χρονου, αυτό δεν αλλάζει την απαράδεκτη πράξη, καθώς πυροβολούσε με ευθείες βολές κατά παραδοχή του», αναφέρει η Μ. Σφέτσου.

Το ερώτημα, βεβαίως, σύμφωνα με τη δικηγόρο, «είναι κατά πόσο στοχεύοντας στον τοίχο στόχευε και στο θύμα που κινείτο στον ενδιάμεσο χώρο, με την ορατότητά του, ωστόσο, να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς το περιστατικό έγινε νυχτερινή ώρα. «Λαμβάνω την κατάθεση ως εν μέρει ομολογία του ενός δράστη. Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί είναι δύο και αυτός που πυροβόλησε τον 20χρονο με αποτέλεσμα τον θάνατό του θα προέκυπτε από την έρευνα, καθώς η σφαίρα βρέθηκε ατόφια καρφωμένη στο κεφάλι του παιδιού. Ως εκ τούτου αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την εν μέρει ομολογία. Προβάλλοντας ταυτόχρονα δικαιολογίες πως στόχευε πιο ψηλά από τον τοίχο. Πρόκειται για δικαιολογίες ανεπαρκείς και παράλογες», σχολιάζει η δικηγόρος.

Η βαλλιστική

Η προσοχή των δικαστικών Αρχών στρέφεται, πλέον, στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς είναι αυτά που θα «μιλήσουν» για την ακριβή τροχιά της σφαίρας και θα επιβεβαιώσουν αν η ευθεία βολή, την οποία παραδέχθηκε ο αστυνομικός, ήταν αυτή που έπληξε θανάσιμα τον 20χρονο.

Η οικογένεια, μέσω της νομικού εκπροσώπου της, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία προσπάθεια συγκάλυψης και ζητά την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο ενός παιδιού που το μόνο του έγκλημα ήταν ότι φοβήθηκε περισσότερο από όσο άντεχε η ψυχή του.

Ηδη, η αστυνομική έρευνα στο σημείο της τραγωδίας έχει αποδώσει κρίσιμα στοιχεία. Στο έδαφος και γύρω από τη μάντρα, την οποία προσπάθησε να ανέβει ο 20χρονος επιχειρώντας να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν, περισυνελέγησαν συνολικά 13 κάλυκες από υπηρεσιακά όπλα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι κάλυκες ήταν περισσότεροι, ενδεχομένως και πάνω από 25, γεγονός που αποδεικνύει καταιγισμό πυρών σε κατοικημένη περιοχή.

Το αυτοκίνητο του 20χρονου μεταφέρθηκε στα εργαστήρια, καθώς εξετάζονται τα σημεία εισόδου των βλημάτων. Το πίσω τζάμι είναι πλήρως θρυμματισμένο από σφαίρα που διαπέρασε την καμπίνα, ενώ στην περιοχή εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο. Η έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων εστιάζει στο αν αυτό το αεροβόλο χρησιμοποιήθηκε ή αν απλώς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, με την πλευρά της οικογένειας να τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία απειλή από πλευράς του νεαρού. Κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες των Αρχών.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η άρση και η πλήρης απομαγνητοφώνηση των ασυρμάτων της ΕΛ.ΑΣ. για να καταγραφούν οι εντολές που δίνονταν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ενώ αρχικά η υπόθεση αφορούσε δύο αστυνομικούς, οι νεότερες έρευνες αποκάλυψαν ότι στο σημείο επιχειρούσαν συνολικά τρεις ένστολοι. Ο ρόλος του τρίτου προσώπου εξετάζεται εξονυχιστικά από την ανακρίτρια για να διαπιστωθεί αν προέβη και αυτός σε χρήση οπλισμού.

Ο Θοδωρής

Πίσω από τις δικογραφίες και τις καταθέσεις, όμως, κρύβεται η ιστορία ενός παιδιού που η μοίρα τού έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι. Ο 20χρονος Θοδωρής δεν ήταν ένας συνηθισμένος νεαρός, ούτε ο «ύποπτος φυγόδικος» που επιχείρησε να παρουσιάσει η πρώτη, εσπευσμένη ενημέρωση των Αρχών.

Ο Θοδωρής ήταν ένα αγόρι στο φάσμα του αυτισμού, με επίσημα διαγνωσμένο ποσοστό αναπηρίας που άγγιζε το 89%. Ωστόσο, είχε τελειώσει ειδικό σχολείο και παρέμενε λειτουργικός, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει δίπλωμα αυτοκινήτου, χωρίς να απαιτείται η παρουσία έτερου προσώπου κατά την οδήγηση. Ανθρωποι από το στενό του περιβάλλον τον περιγράφουν ως ένα παιδί κλειστό, ευαίσθητο και μακριά από κάθε έννοια παραβατικότητας. Η καθημερινότητά του ήταν γεμάτη από τις δικές του σταθερές ρουτίνες, τις οποίες η μητέρα του προσπαθούσε να περιφρουρήσει με κάθε τρόπο. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που η μητέρα αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να μεταβεί στην Αργολίδα, τον τόπο καταγωγής της, ώστε να έχει ο Θοδωρής μια πιο ήρεμη ζωή.

Το «κλειδί» για να κατανοήσει κανείς την αντίδραση του 20χρονου τη μοιραία νύχτα κρύβεται, σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, στο παρελθόν του. Οπως αποκάλυψε η μητέρα του, ο Θοδωρής κουβαλούσε βαρύ ψυχικό τραύμα από παλαιότερο αστυνομικό έλεγχο όταν είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή, καθώς είχε στη διάθεσή του κάποια μαγειρικά εργαλεία που θεωρήθηκαν επικίνδυνα. «Εκείνη η εμπειρία, εξαιρετικά βίαιη και τρομακτική για έναν άνθρωπο με τη δική του νευρολογική ιδιαιτερότητα, του είχε προκαλέσει βαθύ τρόμο απέναντι στις ένστολες Αρχές», σημειώνει η δικηγόρος Μ. Σφέτσου.

«Οταν, λοιπόν, οι άνδρες της ΟΠΚΕ τον προσέγγισαν στο Αργος, την ώρα που πήγαινε για μπάνιο στη θάλασσα φορώντας το μαγιό του, ο Θοδωρής δεν λειτούργησε ως εγκληματίας που προσπαθεί να ξεφύγει από τον νόμο. Λειτούργησε ως ένα έντρομο παιδί σε κατάσταση απόλυτου πανικού. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και ο φόβος της επανάληψης του παλιού του εφιάλτη τον έκαναν προφανώς να τρέξει, αναζητώντας καταφύγιο πίσω από μια μάντρα. Στην κατοχή του βρέθηκε αργότερα ένα αεροβόλο όπλο, ένα αντικείμενο που για εκείνον ίσως αποτελούσε μέρος των δικών του εμμονών ή άμυνας, αλλά που στα μάτια των αστυνομικών μετατράπηκε σε καταδίκη. Ο πανικός του Θοδωρή παρερμηνεύτηκε ως ενοχή και η ευάλωτη φύση του έγινε ο στόχος μιας ακατανόητης ευθείας βολής», επισημαίνει η δικηγόρος.

Το χρονικό

Τα γεγονότα τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου ξετυλίχθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά άφησαν πίσω τους ένα αποτύπωμα που θα χρειαστεί μήνες για να διαλευκανθεί πλήρως. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν σήμα για ύποπτο άτομο που πιθανόν έφερε οπλισμό. Η καταδίωξη στους δρόμους του Αργους ξεκίνησε άμεσα.

Ωστόσο, η εξέλιξη της υπόθεσης φέρνει στην επιφάνεια σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλλων. Το πιο σκοτεινό σημείο, όμως, παραμένει η χρήση των όπλων. Η δικαιολογία περί «άμυνας» ή «εκφοβισμού» καταρρίπτεται από την ίδια την παραδοχή για την ευθεία βολή. Γιατί επιλέχθηκε η χρήση θανάσιμης βίας απέναντι σε έναν άνθρωπο που απλώς έτρεχε να καλυφθεί; Γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι τακτικές ακινητοποίησης και αποκλιμάκωσης, ειδικά σε μια περιοχή όπου η ορατότητα και οι συνθήκες επέβαλαν τη μέγιστη προσοχή;

Μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του στο κεφάλι, ο Θοδωρής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Για ημέρες, οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το 20χρονο αγόρι, με την οικογένειά του να ανεβαίνει έναν αβάσταχτο Γολγοθά. Λίγες ημέρες μετά η καρδιά του Θοδωρή έπαψε να χτυπά, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και πυροδοτώντας ένα κύμα οργής και συμπαράστασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κοινωνία του Άργους αλλά και η κοινή γνώμη ζητούν τώρα άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις. Τα ερωτήματα δεν αφορούν μόνο τους συγκεκριμένους αστυνομικούς που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, αλλά το σύνολο της εκπαίδευσης και της ψυχολογικής ετοιμότητας των ειδικών σωμάτων της ΕΛ.ΑΣ. όταν έρχονται αντιμέτωπα με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αντιδράσεις

Ιδιαίτερα οξύς στις δηλώσεις του ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά. Οπως είπε, «η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή».

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια που «δεν έπρεπε να γίνει» και επεσήμανε ότι «πλέον τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τις ευθύνες των εμπλεκόμενων αστυνομικών στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας».

Οι δηλώσεις του υπουργού προκάλεσαν την αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας. Σε ανακοίνωσή της, αφού ανέφερε ότι η απώλεια ενός νέου ανθρώπου είναι μια βαθιά ανθρώπινη τραγωδία, επεσήμανε με νόημα ότι «σε ένα κράτος δικαίου, κανείς δεν μπορεί να προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της έρευνας ούτε να αποδίδει, άμεσα ή έμμεσα, ευθύνες πριν αποφανθούν οι αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για αστυνομικούς που, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, απολαμβάνουν το τεκμήριο της αθωότητας, όπως κάθε Ελληνας πολίτης».