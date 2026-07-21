Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στη Σίφνο – Δείτε φωτογραφίες

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέρασε την ονομαστική της εορτή στη Σίφνο, όπου βρίσκεται για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η παρουσιάστρια και μοντέλο ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που δέχθηκε.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γιόρτασε την ονομαστική της εορτή στη Σίφνο, ανήμερα του Προφήτη Ηλία, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026.
  • Η παρουσιάστρια και μοντέλο βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί για τις καλοκαιρινές διακοπές της, έπειτα από την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν.
  • Δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα, με το οποίο ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τη γιορτή της.

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Στη Σίφνο γιόρτασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την ονομαστική της εορτή, ανήμερα του Προφήτη Ηλία, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί για τις καλοκαιρινές διακοπές της, έπειτα από την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής σεζόν.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μήνυμα, με το οποίο ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τη γιορτή της.

«Κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα GIFάκια με τα λουλούδια! Κάνατε, για άλλη μία φορά, τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί. Nameday», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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