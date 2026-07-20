e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

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Oικονομία

πληρωμές
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Το συνολικό ποσό των 68.624.793,37 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως 24 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 80.169 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Ο  e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • από σήμερα  έως τις 24 Ιουλίου15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • αύριο, 21 Ιουλίου 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 17.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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