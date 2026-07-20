Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία «έπνιξε» τον Μέσι και εκθρόνισε την Αργεντινή – Το πικρό «αντίο» ενός θρύλου, τα ρεκόρ και το σόου του ημιχρόνου

Αυτή η Ισπανία ήταν τόσο επιβλητική στο Μουντιάλ, που ούτε ο Λιονέλ Μέσι είχε τις απαντήσεις απέναντί της. Έπειτα από μια καθηλωτική μάχη τακτικής και υπομονής, ο Φεράν Τόρες λύγισε την Αργεντινή στην παράταση (1-0), χαρίζοντας στη «Φούρια Ρόχα» το βαρύτιμο τρόπαιο και αφήνοντας τον Αργεντινό θρύλο να αποχωρεί από τη διεθνή σκηνή βουρκωμένος.

Το γκολ του Τόρες και το ιστορικό ρεκόρ

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού στον πλανήτη άξιζε ένα κλασικό παιχνίδι, αλλά οι δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου προσέφεραν έναν ασφυκτικό αγώνα τακτικής, που όδευε ολοταχώς προς τα πέναλτι.

Η λύτρωση για την Ισπανία ήρθε στην 20ή της τελική προσπάθεια, όταν ο Φεράν Τόρες —που είχε περάσει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο— εκμεταλλεύτηκε μια αναπήδηση της μπάλας στην περιοχή και με ένα αριστερό σουτ στο 106′ την έστειλε ακριβώς κάτω από το οριζόντιο δοκάρι.

Μετά τη λήξη, ο Ισπανός σκόρερ δήλωσε: «Ήταν ένα γκολ που σημειώθηκε από 47 εκατομμύρια ανθρώπους – δεν ήταν καν δικό μου ή των 26 παικτών. Ηταν γραφτό να συμβεί – ήταν γραφτό να είναι το νικητήριο γκολ».

Με αυτή την κατάκτηση, η ισπανική ομοσπονδία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη στην ιστορία του θεσμού που κατέχει ταυτόχρονα τους τίτλους του Μουντιάλ σε άνδρες και γυναίκες – η εθνική γυναικών κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023 και θα αγωνιστεί του χρόνου στη Βραζιλία ως υπερασπίστρια του τίτλου.

Ο εγκλωβισμός του Μέσι και η άμυνα-γρανίτης

Στα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε τη πιο «σιωπηλή» του εμφανιση στο τουρνουά. Στα πρώτα 15 λεπτά είχε μόλις μία επαφή με την μπάλα — κι αυτή από τη σέντρα του αγώνα.

1 – Lionel Messi recorded just one touch in the opening 15 minutes of this FIFA World Cup Final – the kick-off. One. pic.twitter.com/qen8el9GpB — OptaJohan (@OptaJohan) July 19, 2026



Η Αργεντινή δεν κατάφερε να κάνει ούτε μία τελική στο πρώτο ημίχρονο, γινόταν η μόλις δεύτερη ομάδα τα τελευταία 60 χρόνια χωρίς σουτ στο πρώτο μέρος ενός τελικού.

Argentina is only the 2nd team in the last 60 years to not record a shot in a World Cup final 1st half. They were held to just 17 touches in the attacking third and 0 in the attacking penalty area. pic.twitter.com/I3yb653ECa — ESPN Insights (@ESPNInsights) July 19, 2026



Η άμυνα της Ισπανίας δέχθηκε μόλις ένα γκολ σε οκτώ αγώνες σε αυτή την πορεία, κάνοντας ρεκόρ για τις λιγότερες παραβιάσεις εστίας από πρωταθλήτρια ομάδα.

Παράλληλα, διεύρυνε το αήττητο σερί της στα 38 παιχνίδια (29 νίκες, 9 ισοπαλίες), ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ της Ιταλίας (37 αγώνες).

Ο 65χρονος προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε —ο γηραιότερος τεχνικός που κατακτά Μουντιάλ— δήλωσε: «Νιώθω υπερηφάνεια, για να είμαι ειλικρινής. Το να τους συνοδεύω σε αυτό το ταξίδι είναι τιμή».

Ενώ για την καταπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα της Αργεντινής, Εμιλιάνο Μαρτίνες, που κράτησε την ομάδα του ζωντανή με 12 αποκρούσεις (ρεκόρ σε τελικό), πρόσθεσε: «Ήταν απλά εξαιρετικός».

«Χάσαμε το παιχνίδι και το αποδεχόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μου, τους παίκτες μου και τη χώρα. Μπορώ να τους πω ότι καταθέσαμε την ψυχή μας», δήλωσε από την πλευρά του ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο Ντε λα Φουέντε αποκάλυψε επίσης τι του είπαν οι παίκτες του μετά το σφύριγμα της λήξης: «Μίλησα με τους παίκτες μου και μου είπαν: “Κοιτάξτε, τα έχουμε κερδίσει όλα, κόουτς. Τα έχουμε κερδίσει όλα“. Και αυτό είναι πανέμορφο».

Το ημίχρονο-υπερπαραγωγή

Η ροή του αγώνα επηρεάστηκε από το αμφιλεγόμενο σόου του ημιχρόνου -στα πρότυπα του Half Time Super Bowl-, διάρκειας 27 λεπτών, στο οποίο εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, η Μαντόνα, οι BTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Σακίρα.

Madonna, BTS, Justin Bieber, & Shakira Perform the 1st Ever World Cup Final Halftime Show pic.twitter.com/LabQNQpDYg — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) July 19, 2026



Η διάρκεια του σόου ήταν μεγαλύτερη από κάθε συνεχόμενη περίοδο καθαρού ποδοσφαίρου (χωρίς διακοπή) σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόλις 29 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Ο παλαίμαχος Άγγλος σταρ Γουέιν Ρούνεϊ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του. «Μου αρέσουν πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια αηδία», είπε χαρακτηριστικά.

Κόκκινη, εντάσεις και η αποθέωση του Ρόδρι

Η Αργεντινή έμεινε με 10 παίκτες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, όταν ο Έντσο Φερνάντες αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Πάου Κουμπαρσί.

Τα πνεύματα άναψαν τόσο εκείνη τη στιγμή όσο και μετά το τελευταίο σφύριγμα, με τον Σκαλόνι και παίκτες και των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε σπρωξίματα.

Παρά τις εντάσεις, οι Ισπανοί σχημάτισαν τιμητικό διάδρομο για τους ηττημένους, καθώς κατευθύνονταν στο βάθρο για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά (Χρυσή Μπάλα) αναδείχθηκε ο Ρόδρι. Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι κυριάρχησε απόλυτα στον άξονα, αποδιοργανώνοντας κάθε προσπάθεια της Αργεντινής.

«Νομίζω ότι τώρα βρίσκομαι σε ένα σύννεφο», δήλωσε ο ίδιος.

«Όπως είπα στα παιδιά πριν από το παιχνίδι, πρέπει να πάμε για τη νίκη, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, πρέπει να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ότι θέλουμε αυτό το παιχνίδι. Και μετά, η ζωή σου δίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο ή όχι», πρόσθεσε περιγράφοντας τη νοοτροπία της ομάδας.

Η αποδοκιμασία στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα στο MetLife Stadium δίπλα στον Τζάνι Ινφαντίνο, την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, και τον γιο του, Μπάρον, πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι.

Κατά την τελετή απονομής, ο Τραμπ παρέδωσε μετάλλια και στάθηκε δίπλα στον Ρόδρι για την ανύψωση του τροπαίου, πριν ο Ινφαντίνο προσπαθήσει διακριτικά να τον μετακινήσει εκτός πλάνου.

🔥 LET’S GO! President Trump just PERSONALLY awarded the FIFA World Cup trophy to SPAIN after defeating Argentina 1-0 in extra time Trump started fist pumping with the team 🤣🔥 This was easily the best world cup in HISTORY. AMERICA made it happen! 🇺🇸 pic.twitter.com/RuHM7fLhoL — Nick Sortor (@nicksortor) July 19, 2026



Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στο χορτάρι προκάλεσε έντονα γιουχαΐσματα από τους 80.000 θεατές.

Το αντίο του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε πλήρως απομονωμένος και περικυκλωμένος στον τελικό από τους Ισπανούς. Δεκάδες χιλιάδες φιλάθλοι τον κοιτούσαν από τις εξέδρες του MetLife Stadium και δισεκατομμύρια τηλεθεατές από τις οθόνες τους σε όλο τον κόσμο, κι όμως εκείνος δεν μπορούσε να δείχνει πιο μόνος.

Κυριαρχώντας στην κατοχή της μπάλας και κυνηγώντας την με πρωτοφανή θέληση, η Ισπανία «έπνιξε» την Αργεντινή, κόβοντας κάθε δίαυλο επικοινωνίας και τροφοδοσίας προς τον ηγέτη της.

Σχολιάζοντας στο Fox Sports, ο Τιερί Ανρί περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο πώς είναι να αγωνίζεσαι απέναντι σε αυτό το ασφυκτικό στυλ παιχνιδιού των Ισπανών: «Νιώθεις σαν το κεφάλι σου να είναι κάτω από το νερό. Νιώθεις ότι ασφύκτιάς».

Απέναντι σε αυτή την ασταμάτητη πίεση, ο Μέσι προσπάθησε, όπως κάνει πάντα, να σκανάρει το γήπεδο αναζητώντας ελεύθερους χώρους, αλλά κάθε φορά η ισπανική άμυνα τον έκλεινε ερμητικά.

Όπως είχε κάνει στους αγώνες με την Αγγλία και την Αίγυπτο, ο Μέσι προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού συγκλίνοντας προς τα δεξιά. Η Ισπανία όμως ήταν διαβασμένη: έκλεινε γρήγορα τους χώρους με διπλά μαρκαρίσματα και τον εξουδετέρωνε.

Η έλλειψη επιδραστικότητας του Μέσι δεν οφειλόταν σε δική του ανεπάρκεια, αλλά στην ολοκληρωτική υπεροχή των Ισπανών, που τον στέρησαν από την μπάλα και τον ανάγκασαν να τρέφεται μόνο με «ψίχουλα».

Για τον 39χρονο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι αυτό ήταν το τέλος της διεθνούς του καριέρας.

Είχαν προηγηθεί εξάλλου σαφείς ενδείξεις, όπως όταν ο ίδιος είχε δηλώσει πως ο εντός έδρας αγώνας των προκριματικών με τη Βενεζουέλα πέρυσι θα ήταν ο τελευταίος του επίσημος αγώνας σε αργεντινό έδαφος: «Έζησα πολλά πράγματα σε αυτό το γήπεδο, καλά και όχι τόσο καλά. Κρατάω τα καλά μαζί μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μέσι είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα πριν από δέκα χρόνια, μετά την ήττα στον τελικό του Copa America από τη Χιλή -στο ίδιο ακριβώς στάδιο όπου αγωνίστηκε την Κυριακή- για να αναθεωρήσει και να επιστρέψει λίγες εβδομάδες αργότερα.

Και ήταν ευτύχημα που το έκανε, καθώς μέσα σε αυτή τη δεκαετία μετατράπηκε από σούπερ σταρ σε απόλυτο ποδοσφαιρικό σύμβολο: κατέκτησε το Μουντιάλ το 2022, δύο Copa America (2021, 2024) και αναδείχθηκε 16 φορές κορυφαίος Αργεντινός ποδοσφαιριστής της χρονιάς μέσα σε διάστημα 19 ετών.

Ακόμη κι αν ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι στον μικρό τελικό με την Αγγλία και τον προσπέρασε ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Παγκόσμια Κύπελλα, τα περισσότερα ιστορικά ρεκόρ της διοργάνωσης εξακολουθούν να ανήκουν στον Μέσι.