Ρεύμα: Ποια τιμολόγια επιλέγουν τα νοικοκυριά και ποια είναι τα φθηνότερα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Στροφή στα μπλε τιμολόγια σταθερής χρέωσης έκαναν αρκετά νοικοκυριά το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σε μια περίοδο, όπως η περσινή χρονιά όπου οι χονδρικές τιμές ρεύματος κατέγραφαν έντονες διακυμάνσεις αρκετά νοικοκυριά διέκοψαν τα πράσινα τιμολόγια και επέλεξαν τα μπλε.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίστηκε η σταδιακή απομάκρυνση των οικιακών καταναλωτών από το Ειδικό Τιμολόγιο και η αυξημένη στροφή τους προς τα σταθερά τιμολόγια. Ειδικότερα, ενώ στις 31.12.2024 το 72,67% των οικιακών πελατών παρέμενε στο Ειδικό Τιμολόγιο, έως τον Δεκέμβριο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό είχε μειωθεί σε 58%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του Χρωματικού Κώδικα, σημαντικό μέρος των καταναλωτών δεν παρέμεινε αδρανές στο αρχικό καθεστώς ένταξης, αλλά προχώρησε σταδιακά σε ενεργή επιλογή άλλου τύπου τιμολογίου.

Η μετακίνηση αυτή κατευθύνθηκε κυρίως προς τα σταθερά τιμολόγια, ενώ σε μικρότερο βαθμό παρατηρήθηκε επιλογή κυμαινόμενων τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων υπερδιπλασιάστηκε, αυξανόμενο από 13,3% σε 28,7%, γεγονός που αποτυπώνει σαφή ενίσχυση της προτίμησης των οικιακών καταναλωτών για προϊόντα με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς την τελική χρέωση.

Η παρατηρούμενη ενίσχυση των σταθερών τιμολογίων φαίνεται να αντανακλά την αυξημένη ανάγκη των καταναλωτών για ασφάλεια, προβλεψιμότητα και προστασία έναντι ενδεχόμενων διακυμάνσεων των τιμών. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από το επίπεδο των προσφερόμενων τιμών. Όπως προκύπτει και από την περαιτέρω ανάλυση που ακολουθεί, η προτίμηση των καταναλωτών υπέρ των σταθερών τιμολογίων συνδέεται μεν με την αναζήτηση σταθερότητας, επηρεάζεται όμως ουσιωδώς από τη σχετική ανταγωνιστικότητα των τιμών ανά προμηθευτή και ανά κατηγορία προϊόντος.

Χαμηλότερο κόστος

Αναλυτικά, η σύγκριση των χρεώσεων για οικιακή κατανάλωση 330 kWh τον μήνα δείχνει ότι τα σταθερά τιμολόγια ήταν η οικονομικότερη κατηγορία στους οκτώ από τους 12 μήνες του 2025.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει η ετήσια έκθεση της ΡΑΑΕΥ, η μέση μηνιαία χρέωση διαμορφώθηκε στα 50,51 ευρώ για τα σταθερά τιμολόγια, έναντι 56,50 ευρώ για τα κυμαινόμενα.

Στο σύνολο των 1.059 διαθέσιμων μηνιαίων τιμών που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές το 2025, η μέση χρέωση διαμορφώθηκε στα 55,42 ευρώ για την ίδια κατηγορία κατανάλωσης, αποτυπώνοντας το συνολικό επίπεδο ανταγωνιστικών χρεώσεων στη λιανική αγορά.

Ωστόσο η έκθεση επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε επιμέρους μήνες τα κυμαινόμενα τιμολόγια μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα νοικοκυριά με μεγαλύτερες καταναλώσεις επέλεξαν τα μπλε τιμολόγια σταθερής χρέωσης.

Για κατανάλωση 660 kWh μηνιαίως, τα μπλε τιμολόγια αποτέλεσαν τη φθηνότερη επιλογή στους 11 από τους 12 μήνες του έτους. Η μέση ανταγωνιστική χρέωση διαμορφώθηκε στα 92,81 ευρώ, έναντι 109,40 ευρώ για τα κυμαινόμενα και 118,36 ευρώ για τα ειδικά τιμολόγια, διευρύνοντας σημαντικά το οικονομικό πλεονέκτημα των σταθερών προϊόντων.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 2025 τα σταθερά τιμολόγια προσέφεραν τον καλύτερο συνδυασμό κόστους και προβλεψιμότητας για τον μέσο οικιακό καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, όμως, η έκθεση αναφέρει ότι τα σταθερά προϊόντα δεν είναι πάντοτε η φθηνότερη επιλογή σε μηνιαία βάση. Σε περιόδους αποκλιμάκωσης των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, τα κυμαινόμενα τιμολόγια μπορούν να εμφανίσουν αισθητά χαμηλότερες χρεώσεις, κάτι που αποτυπώθηκε σε αρκετούς μήνες του 2025. Με άλλα λόγια, το πλεονέκτημα των μπλε τιμολογίων προκύπτει κυρίως σε ορίζοντα δωδεκαμήνου και λιγότερο από τη σύγκριση ενός μεμονωμένου μήνα.

Η σημαντικότερη μεταβολή καταγράφηκε στις επιλογές των καταναλωτών.

Στο τέλος του 2024 το 72,67% των οικιακών πελατών βρισκόταν ακόμη στο πράσινο τιμολόγιο. Έναν χρόνο αργότερα το ποσοστό αυτό είχε υποχωρήσει στο 58%, γεγονός που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές εγκατέλειψαν το καθεστώς της αυτόματης ένταξης και προχώρησαν σε ενεργή επιλογή νέου προϊόντος.

Η μεγάλη πλειονότητα των μετακινήσεων κατευθύνθηκε προς τα σταθερά τιμολόγια, των οποίων το μερίδιο υπερδιπλασιάστηκε, από 13,3% στο τέλος του 2024 σε 28,7% τον Δεκέμβριο του 2025. Μικρότερη ήταν η ενίσχυση των κυμαινόμενων (κίτρινων) τιμολογίων.

Τι ισχύει σήμερα

Η εικόνα που καταγράφει η ΡΑΑΕΥ φαίνεται να συνεχίζεται και το 2026. Η αβεβαιότητα στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας διατηρεί ισχυρό το ενδιαφέρον για τα σταθερά τιμολόγια, καθώς οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη σταθερότητα των λογαριασμών τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρωματιστά τιμολόγια έτυχαν ευρείας αποδοχής τόσο από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και από το καταναλωτικό κοινό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Το 2025 αποτέλεσε το δεύτερο έτος πλήρους εφαρμογής του Χρωματικού Κώδικα στα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.