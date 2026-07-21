Μπολόνια: Επεισόδια μετά τον θάνατο 42χρονου κατά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς

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Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Μπολόνια, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για τον θάνατο του 42χρονου Μαροκινού Φακίρ Αμπντελραχίμ, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 42χρονος παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά το απόγευμα της Κυριακής, πιθανότατα εξαιτίας ψυχωτικού επεισοδίου. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και τον ακινητοποίησαν στο έδαφος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο άνδρας, ο οποίος έπασχε από άσθμα και αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα, ακούγεται να ζητά βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα σταμάτησε να αναπνέει.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της Δευτέρας, ομάδα συγκεντρωμένων εκτόξευσε μπουκάλια, σιδηρολοστούς και κροτίδες προς τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση υδροβόλων και δακρυγόνων.

Η οικογένεια του 42χρονου είχε απευθύνει έκκληση προς τους συμμετέχοντες να αποφύγουν τα επεισόδια και τις πράξεις βίας.

Έρευνα για δύο αστυνομικούς και τέσσερις νοσηλευτές

Η αδελφή του 42χρονου, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ζήτησε την άμεση απόδοση δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, κατά την ακινητοποίηση του άνδρα και ενώ εκείνος ζητούσε βοήθεια, σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι δεν παρενέβησαν.

Η εισαγγελία της Μπολόνια ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος έξι προσώπων και επισήμανε ότι «τα συμβάντα είναι πιο εκτεταμένα από όσα φαίνονται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο».

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν αν δύο αστυνομικοί και τέσσερις νοσηλευτές φέρουν ευθύνη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται, για πρώτη φορά, με βάση ειδική διαδικασία που προβλέπει μέτρο της κυβέρνησης Μελόνι. Η διαδικασία λαμβάνει υπόψη ότι οι νοσηλευτές και οι αστυνομικοί «βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο λόγω βάσιμης επαγγελματικής αιτίας».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 42χρονος, καθώς και τυχόν ευθύνες των προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ