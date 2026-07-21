Βρετανία: Ο Μπέρναμ μειώνει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος – Το πρώτο μέτρο κατά της ακρίβειας

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Άμεση ελάφρυνση για τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα φέρνει η βρετανική κυβέρνηση, ανακοινώνοντας τη μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Το μέτρο εντάσσεται στις δεσμεύσεις του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Μείωση ΦΠΑ και εξοικονόμηση 45 λιρών ετησίως

Η μείωση του ΦΠΑ από το 5% θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, εξασφαλίζοντας σε ένα τυπικό όφελος για κάθε νοικοκυρίο, ύψος περίπου 45 λιρών (53 ευρώ) ετησίως.

Σε δήλωσή του, ο Μπέρναμ ανέφερε: «Είπα ότι ήθελα να δώσω στους ανθρώπους μια ανάσα, και αυτό ακριβώς ανακοινώνω τη δεύτερη ημέρα μου ως πρωθυπουργός. Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα για τη μείωση των φόρων στους λογαριασμούς ενέργειας, βάζοντας περισσότερα χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων και επαναφέροντας την ελπίδα».

Οι υπουργοί ανέφεραν ότι η κάλυψη του μέτρου θα προέλθει από την εξοικονόμηση πόρων λόγω της ακύρωσης του προγράμματος ψηφιακών ταυτοτήτων (digital ID), το οποίο αναμενόταν να κοστίσει 1,8 δισεκατομμύρια λίρες τα επόμενα τρία χρόνια.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μείωση του ΦΠΑ θα κοστίσει 850 εκατομμύρια λίρες για το τρέχον οικονομικό έτος. Ο Τζον Χίλι, ο νέος υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι «Η μείωση του φόρου στην ενέργεια θα δώσει στις οικογένειες κάποιο περιθώριο αναπνοής στους λογαριασμούς και θα παράσχει κάποια καθησυχαστική βεβαιότητα αυτόν τον χειμώνα».

Οι προμηθευτές ενέργειας ενημερώθηκαν ότι η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να μετακυλιστεί σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε σταθερά τιμολόγια, όπως είχε συμβεί και με την αφαίρεση ορισμένων χρεώσεων από τους λογαριασμούς τον Απρίλιο.

Τα επόμενα βήματα

Ο Τζον Χίλι αναμένεται να παρουσιάσει την αναλυτική κοστολόγηση του σχεδίου, καθώς και περαιτέρω μακροπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του κόστους διαβίωσης, στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί αργότερα φέτος.

Σύμμαχοι του Μπέρναμ έχουν ήδη κάνει λόγο για μείωση του ανώτατου ορίου στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων, ακόμη και για προσωρινό πάγωμα των ενοικίων στον ιδιωτικό τομέα.

Εκτός από τη μείωση των λογαριασμών, η κατάργηση του ΦΠΑ αναμένεται να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αντικαταστήσουν τους λέβητες φυσικού αερίου με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας, καθώς η ψαλίδα μεταξύ των τιμών αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος τώρα μικραίνει.

Ποιοι ωφελούνται και πού εφαρμόζεται

Η μείωση θα ισχύσει στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία, ενώ η κυβέρνηση δήλωσε ότι ισόποση χρηματοδότηση θα δοθεί και στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία διέπεται από διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, θα ωφεληθούν οι μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ελάφρυνση του οικιακού ΦΠΑ ενέργειας και δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ, καθώς και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οι οίκοι ευγηρίας που δικαιούνται τον μειωμένο συντελεστή.

Η περικοπή του ΦΠΑ αποτελεί ένα σχετικά απλό εργαλείο για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας — με τα μεγαλύτερα νοικοκυριά να εξοικονομούν πιθανότατα περισσότερα χρήματα, καθώς καταναλώνουν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το φόντο των αυξήσεων και οι διεθνείς πιέσεις

Οι τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 13% για εκατομμύρια ανθρώπους στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία στις αρχές Ιουλίου, βάσει του ανώτατου ορίου τιμών της ρυθμιστικής αρχής Ofgem.

Οι αυξήσεις οδηγήθηκαν από το υψηλότερο κόστος του φυσικού αερίου, αλλά είχαν σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο λόγω του θερμού καιρού και της χαμηλότερης χρήσης ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας που προκλήθηκαν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), είναι πιθανό να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Με πληροφορίες από: BBC, Guardian