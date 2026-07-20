Άντι Μπέρναμ: Υποσχέθηκε «αλλαγή πολιτικού και οικονομικού μοντέλου» – «Τέλος στους άστεγους»

Με την υπόσχεση για μια ριζική τομή στο πολιτικό και οικονομικό τοπίο της χώρας, ο Άντι Μπέρναμ πραγματοποίησε την πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ ως νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναγνωρίζοντας την κόπωση των πολιτών από τις συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία της Βρετανίας, ο Μπέρναμ δεσμεύτηκε για άμεσα μέτρα κατά του κόστους διαβίωσης και έθεσε ως πρώτη του εντολή την εξάλειψη της αστεγίας.

Χαρά έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ

Περισσότεροι από 100 προσκεκλημένοι του Άντι Μπέρναμ συγκεντρώθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία για να υποδεχθούν τον νέο πρωθυπουργό, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και παιδιά.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν και ο δήμαρχος της περιφέρειας του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόθεραμ.

Όταν ο Μπέρναμ εμφανίστηκε και προσπάθησε να ξεκινήσει την ομιλία του, το παρατεταμένο χειροκρότημα του πλήθους δεν τον άφηνε να μιλήσει για αρκετή ώρα.

«Οι πολιτικοί πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Ξεκινώντας τελικά την ομιλία του, ο Μπέρναμ ανέφερε ότι έφθασε απευθείας από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου αποδέχθηκε την πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου για το σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ υπογράμμισε την πολιτική αβεβαιότητα των τελευταίων ετών.

«Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι είμαι το έκτο άτομο τα τελευταία δέκα χρόνια που περπατά σε αυτόν τον δρόμο –ο έβδομος πρωθυπουργός από το 2016– καθιστώντας αυτή τη στιγμή αφορμή για στοχασμό και νέα αποφασιστικότητα.

Απαιτείται από τη δική μου γενιά πολιτικών να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να σταθούμε στο ύψος της νέας πρόκλησης.

Η Βρετανία πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε ξανά τη σταθερότητά μας, και αυτή είναι η πρόκλησή μας: να κάνουμε την πολιτική να λειτουργήσει, να λειτουργήσει καλύτερα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι στο σπίτι έχουν απηυδήσει με την πολιτική.

Σας ακούω και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας – δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Οι μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα λειτουργήσει ως «διακόπτης κυκλώματος» για τη χώρα, φέρνοντας τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών.

«Ένα νέο πολιτικό μοντέλο και ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Στη δεκαετία του 1980 η Βρετανία πήρε κάποιους λάθος δρόμους. Η πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε, η οικονομική ισχύς ιδιωτικοποιήθηκε, μεγάλα τμήματα της χώρας αποβιομηχανίστηκαν και ακόμα δεν έχουν ανακάμψει», σημείωσε.

«Πολλοί νιώθουν σαν να βρίσκονται ακόμα σε παρακμή και ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέψουν τα πράγματα. Και γι’ αυτό θα αλλάξουμε την πολιτική, για να τη κάνουμε πιο συνεργατική, να αφορά περισσότερο την επίλυση προβλημάτων παρά τη συλλογή κομματικών πόντων».

«Και θα πάρουμε την εξουσία από εδώ μέσα και θα τη μεταφέρουμε σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα της επικράτειας, ώστε να μπορούν να κάνουν περισσότερα και, κάνοντας περισσότερα, να χτίσουν μια νέα οικονομία όπου θα θέσουμε τα βασικά αγαθά της ζωής ξανά υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο, ώστε να γίνουν πάλι προσιτά για εσάς».

Άμεσα μέτρα για το κόστος διαβίωσης και 10ετές πλάνο

Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι αύριο θα παρουσιάσει τις πρώτες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Αργότερα φέτος θα παρουσιάσω ένα νέο σχέδιο για τη Βρετανία, ένα 10ετές πλάνο που θα χαράσσει τη διαδρομή από εκεί που βρισκόμαστε τώρα εκεί που πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να πάει η Βρετανία, από όπου κι αν προερχόμαστε, όποιο κόμμα κι αν υποστηρίζουμε.

Αλλά μπορώ να κάνω κάτι για να δώσω στους ανθρώπους μια ανάσα τώρα, κάποια βοήθεια με το κόστος διαβίωσης.

Και θα εκθέσω ορισμένα από αυτά τα μέτρα ξεκινώντας από αύριο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα τα χρηματοδοτήσουμε».

Πρώτη εντολή: Το τέλος της αστεγίας

Παράλληλα, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές του επιδιώξεις.

«Θα βοηθήσουμε περισσότερους νέους να ενταχθούν στην εργασία αλλάζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και παρέχοντάς τους περισσότερη υποστήριξη, περισσότερη υποστήριξη ψυχικής υγείας, και θα χτίσουμε περισσότερες κοινωνικές κατοικίες», δήλωσε.

Στη συνέχεια, προέβη σε μια συγκεκριμένη δέσμευση: «Και αυτή η δουλειά ξεκινά τώρα. Σύντομα θα περάσω αυτή την πόρτα πίσω μου και θα δώσω την πρώτη μου εντολή – να δοθεί τέλος στην αστεγία στη χώρα μας. Πρόκειται για την τοποθέτηση των σωστών αξιών και των σωστών προτύπων στην καρδιά της κυβέρνησης».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μπέρναμ απευθύνθηκε στον βρετανικό λαό: «Θα βάλω τη φροντίδα των ανθρώπων στην καρδιά κάθε μου πράξης. Θα δώσω τα πάντα σε αυτό και σας ζητώ όλους να συσπειρωθείτε μαζί μου. Ας χτίσουμε ένα νέο εθνικό αίσθημα ενότητας, κοινού σκοπού και θετικότητας. Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή τη στιγμή που η Βρετανία αρχίζει να πιστεύει ξανά, τη στιγμή που επαναφέρουμε την ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους».