Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ: Η τελευταία ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ – «Το έργο μου ολοκληρώθηκε»

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Τίτλοι τέλους έπεσαν στην πρωθυπουργική θητεία του Κιρ Στάρμερ μετά από μόλις δύο χρόνια στην εξουσία.

Ο απερχόμενος ηγέτης των Εργατικών απευθύνθηκε για τελευταία φορά στον βρετανικό λαό έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, προτού μεταβεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει και τυπικά την παραίτησή του.

Το κλίμα στην Ντάουνινγκ Στριτ

Στενοί συνεργάτες και σύμμαχοι του Κιρ Στάρμερ, ανάμεσα στους οποίους και μέλη του απερχόμενου υπουργικού συμβουλίου, συγκεντρώθηκαν έξω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ για να παρακολουθήσουν την τελευταία του ομιλία.

Ξεκινώντας το διάγγελμά του προς τα συγκεντρωμένα μέσα ενημέρωσης, ο πρώην πλέον ηγέτης του Εργατικού Κόμματος ξεκίνησε με ένα απλό «ευχαριστώ».

«Το έργο μου ολοκληρώθηκε»

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, ο Στάρμερ έκανε τον απολογισμό της πορείας του στην ηγεσία του κόμματος και τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Το έργο μου ολοκληρώθηκε», είπε.



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι των Εργατικών: «Πήρα τους Εργατικούς από μια ιστορική ήττα το 2019, τους άλλαξα ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη χώρα, και πέτυχα μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024».

«Έκτοτε, ήταν το προνόμιο της ζωής μου να υπηρετήσω εσάς και αυτή τη σπουδαία χώρα ως πρωθυπουργός, και είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία είναι τώρα ισχυρότερη και δικαιότερη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υπογράμμισε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, σημειώνοντας ότι κατάφερε να βγάλει τα παιδιά από τη φτώχεια, πέτυχε τη μείωση της μεταναστευτικής ροής, την ενίσχυση της άμυνας σε πιο στερεές βάσεις, καθώς και την αναβάθμιση της διεθνούς φήμης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ωστόσο, αυτό που θα κρατήσω για πάντα μαζί μου είναι η μοναδική ευκαιρία να παρακολουθώ από την πρώτη σειρά τα σπουδαιότερα πράγματα αυτής της χώρας εν τω γίγνεσθαι», σημείωσε.

«Να βλέπω κάθε μέρα αμέτρητες πράξεις αποφασιστικότητας, σθένους και ευγένειας από ανθρώπους που υπηρετούν αυτή τη χώρα».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στους ανθρώπους της χώρας, ο απερχόμενος πρωθυπουργός διευκρίνησε: «Είτε πρόκειται για τις στρατιωτικές τους στολές, είτε για τις στολές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), είτε απλώς για τα εκατομμύρια των ανθρώπων στις κοινότητές τους που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την προσπάθειά τους για τον τόπο τους».

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι σε έναν «κόσμο όπου οι εχθροί μας δεν θα σταματήσουν σε τίποτα προκειμένου να μας διασπάσουν», εν μέρει λόγω της «ακλόνητης αποφασιστικότητάς μας απέναντι στον γενναίο λαό της Ουκρανίας», είναι ζωτικής σημασίας η χώρα να παραμείνει ενωμένη.

Παράλληλα, ευχήθηκε στον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ, «κάθε επιτυχία», ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του τόσο προς το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ όσο και προς τη σύζυγό του, Βικτόρια.

«Φεύγω με καλή διάθεση, φεύγω με ένα χαμόγελο και φεύγω υπερήφανος για όλα όσα πετύχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.