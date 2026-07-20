Χριστοδουλίδης: «Χρέος μας ο τερματισμός της κατοχής – Στόχος η διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη δέσμευση της Κύπρου για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. Στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για την επανέναρξη των συνομιλιών, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να δηλώνει έτοιμη, τονίζοντας πως «όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας».

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Διεθνή Νέα

Νίκος Χριστοδουλίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη δέσμευση της Κύπρου για τερματισμό της κατοχής και επανένωση, τονίζοντας ότι η επίτευξη της επανένωσης αποτελεί την «υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα».
  • Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι αντικειμενικός στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για επανέναρξη των συνομιλιών, τονίζοντας ότι «όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας».
  • Ο Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει αντίστοιχες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, πάντοτε «στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οποιεσδήποτε ασάφειες».

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Τη δέσμευση της ηγεσίας της Κύπρου να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Δηλώσεις έκανε μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής του 1974.

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Όπως τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, «οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας», επισημαίνοντας ότι η επίτευξη της επανένωσης αποτελεί την «υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα» και το ουσιαστικό μνημόσυνο για όσους θυσιάστηκαν.

Αναφερόμενος στην επικείμενη κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι αντικειμενικός στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς, σημειώνοντας πως «όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας» και προσθέτοντας ότι όλοι θα κριθούν με πράξεις.

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Ο κ. Χριστοδουλίδης κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει αντίστοιχες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, πάντοτε «στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οποιεσδήποτε ασάφειες».

Επιπλέον, χαιρέτισε τον ενισχυμένο και πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στον διορισμό του Ειδικού Απεσταλμένου, Ραφαέλε Φίτο. Όπως ανέφερε, η παρουσία της ΕΕ είναι καθοριστική, καθώς η λύση πρέπει να συμβαδίζει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την απουσία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τους εορτασμούς στα κατεχόμενα, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η εκπροσώπησή του από άλλο στέλεχος της τουρκικής κυβέρνησης «δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το έγκλημα της Τουρκίας στην Κύπρο εδώ και 52 χρόνια».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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