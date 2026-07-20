Δένδιας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής

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Ηχηρό μήνυμα για το Κυπριακό, με αφορμή τα τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο, από τον Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, την Δευτέρα (20/7), με ανάρτηση στο Χ υπογράμμισε ότι:

«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου.

Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι: «Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον».