Δένδιας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής

Ηχηρό μήνυμα για το Κυπριακό, με αφορμή τα τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο, από τον Νίκο Δένδια.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, την Δευτέρα (20/7), με ανάρτηση στο Χ υπογράμμισε ότι:
«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου.
Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Τέλος, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι: «Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον».
52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου.
Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη… pic.twitter.com/Dcy5Xy5HlX
— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 20, 2026