Ισπανία: Σκοτώθηκε 13χρονος όταν κατέρρευσε σιντριβάνι στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ

Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Σιουδάδ Ροδρίγο της Σαλαμάνκα, όταν τμήμα ιστορικού σιντριβανιού κατέρρευσε κάτω από το βάρος του πλήθους κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ ο δήμος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Μουντιάλ Ισπανία νεκρός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στη Σιουδάδ Ροδρίγο της Σαλαμάνκα, όταν τμήμα σιντριβανιού υποχώρησε κάτω από το βάρος των φιλάθλων που πανηγύριζαν την κατάκτηση του Μουντιάλ.
  • Ο δήμος της ισπανικής πόλης εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία που επισκίασε τους εθνικούς πανηγυρισμούς, ενώ οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Μηχανικοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκίνησαν ήδη ελέγχους ασφαλείας σε παρόμοιες δημόσιες κατασκευές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι πανηγυρισμοί για την ιστορική νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μετατράπηκαν σε εφιάλτη στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο της Σαλαμάνκα.

Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία «έπνιξε» τον Μέσι και εκθρόνισε την Αργεντινή – Το πικρό «αντίο» ενός θρύλου, τα ρεκόρ και το σόου του ημιχρόνου

Η κατάρρευση τμήματος ενός σιντριβανιού, πάνω στο οποίο είχαν ανέβει πολίτες για να γιορτάσουν, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό άλλων ανθρώπων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, στην καρδιά της Σιουδάδ Ροδρίγο, μιας πόλης γνωστής για την ιστορική της αρχιτεκτονική και τις εκδηλώσεις της.

Μουντιάλ 2026: Χάος μετά τη λήξη του τελικού με σύρραξη στο χορτάρι – Βίντεο με τον Παρέδες να χάνει την ψυχραιμία του

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, μια ομάδα ανθρώπων πανηγύριζε πάνω στο σιντριβάνι, όταν ένα τμήμα της κατασκευής υποχώρησε, παρασύροντας στο έδαφος αρκετά άτομα.


Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν εσπευσμένα τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου το 13χρονο αγόρι άφησε αργότερα την τελευταία του πνοή.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες (εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύτηκαν), ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν συνολικά δύο τραυματίες.


Σύμφωνα με την εφημερίδα AS, η κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα τραύματά τους δεν απειλούν τη ζωή τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Σιουδάδ Ροδρίγο εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το συμβάν, προβαίνοντας στην ακόλουθη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας πανηγυρισμός για τη νίκη της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετατράπηκε σε τραγωδία για ολόκληρο τον πληθυσμό της Σιουδάδ Ροδρίγο».

Έρευνες για τα αίτια

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το βάρος του συγκεντρωμένου πλήθους ενδέχεται να συνέβαλε στην κατάρρευση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση.

Η περιοχή γύρω από το σιντριβάνι αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ μηχανικοί του δήμου διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας σε παρόμοιες δημόσιες κατασκευές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ