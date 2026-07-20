Ισπανία: Σκοτώθηκε 13χρονος όταν κατέρρευσε σιντριβάνι στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Μουντιάλ

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Οι πανηγυρισμοί για την ιστορική νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μετατράπηκαν σε εφιάλτη στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο της Σαλαμάνκα.

Η κατάρρευση τμήματος ενός σιντριβανιού, πάνω στο οποίο είχαν ανέβει πολίτες για να γιορτάσουν, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού και τον τραυματισμό άλλων ανθρώπων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, στην καρδιά της Σιουδάδ Ροδρίγο, μιας πόλης γνωστής για την ιστορική της αρχιτεκτονική και τις εκδηλώσεις της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, μια ομάδα ανθρώπων πανηγύριζε πάνω στο σιντριβάνι, όταν ένα τμήμα της κατασκευής υποχώρησε, παρασύροντας στο έδαφος αρκετά άτομα.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν εσπευσμένα τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου το 13χρονο αγόρι άφησε αργότερα την τελευταία του πνοή.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες (εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύτηκαν), ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν συνολικά δύο τραυματίες.

Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras el derrumbe de una fuente durante las celebraciones del Mundial

👉 https://t.co/YC9cKNIMDW https://t.co/eOEpdrkLeE — El Diario Vasco (@diariovasco) July 20, 2026



Σύμφωνα με την εφημερίδα AS, η κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα τραύματά τους δεν απειλούν τη ζωή τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Σιουδάδ Ροδρίγο εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το συμβάν, προβαίνοντας στην ακόλουθη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας πανηγυρισμός για τη νίκη της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετατράπηκε σε τραγωδία για ολόκληρο τον πληθυσμό της Σιουδάδ Ροδρίγο».

Ciudad Rodrigo :

De la celebración a la tragedia.

Cientos de jóvenes, ante la mirada intergeneracional de vecinos y familiares, disfrutaban de la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol hasta que ocurrió lo peor que podía ocurrir.

👇https://t.co/SSff4PK1n6 pic.twitter.com/S6xOoIpPXI — Ciudad Rodrigo al Día (@mirobrigaaldia) July 20, 2026

Έρευνες για τα αίτια

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το βάρος του συγκεντρωμένου πλήθους ενδέχεται να συνέβαλε στην κατάρρευση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση.

Η περιοχή γύρω από το σιντριβάνι αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ μηχανικοί του δήμου διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας σε παρόμοιες δημόσιες κατασκευές.