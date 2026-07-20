Μουντιάλ 2026: Χάος μετά τη λήξη του τελικού με σύρραξη στο χορτάρι – Βίντεο με τον Παρέδες να χάνει την ψυχραιμία του

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού, ο Λεάνδρο Παρέδες έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρθία της Ισπανίας, προκαλώντας άγρια σύρραξη μεταξύ των παικτών. Ο Αργεντινός μέσος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για τη βίαιη ενέργειά του, επισκιάζοντας προσωρινά τους πανηγυρισμούς των Ισπανών.

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Αθλητισμός

Μουντιάλ Ισπανία Αργεντινή Παρέδες
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λεάνδρο Παρέδες επιτέθηκε στον Έρικ Γκαρθία αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη στο χορτάρι του MetLife Stadium.
  • Ο Αργεντινός μέσος δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή και πλέον αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο βαριάς τιμωρίας από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.
  • Η τακτική υπεροχή της Ισπανίας αποτυπώθηκε πλήρως στους αριθμούς, καθώς περιόρισε την Αργεντινή σε μόλις δύο τελικές προσπάθειες και κράτησε τον Λιονέλ Μέσι χωρίς κανένα σουτ σε όλο το παιχνίδι.

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Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο MetLife Stadium αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του Μουντιάλ, επισκιάζοντας προσωρινά τους πανηγυρισμούς της Ισπανίας.

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Η Αργεντινή, έχοντας υποταχθεί στην τακτική ανωτερότητα της «Φούρια Ρόχα», έχασε εντελώς την ψυχραιμία της, μετατρέποντας το αγωνιστικό φινάλε σε πεδίο μάχης.

Άγρια συμπλοκή και κόκκινη κάρτα στον Παρέδες

Πριν προλάβουν οι Ισπανοί διεθνείς να γιορτάσουν την επικράτησή τους με 1-0 και την κατάκτηση του πρώτου τους Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2010, υποχρεώθηκαν να αμυνθούν απέναντι στον οργισμένο Λεάνδρο Παρέδες.

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Ο Αργεντινός μέσος επιτέθηκε στον αμυντικό της Ισπανίας, Έρικ Γκαρθία, αμέσως μετά τη λήξη, πυροδοτώντας μια σύντομη αλλά σφοδρή σύρραξη.


Η στιγμή εκτυλίχθηκε όταν ο Παρέδες έφορμησε προς τον Γκαρθία και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος, ενώ τον έπιασε από τον λαιμό όταν ο τελευταίος σηκώθηκε από το χορτάρι σε μια προσπάθεια να του ζητήσει τον λόγο. Στη συνέχεια, καθώς το επεισόδιο γενικευόταν, έσπρωξε και τον Ισπανό μέσο Γκάβι.


Τελικά, με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, τα πνεύματα ηρέμησαν και η Ισπανία μπόρεσε να γιορτάσει τον τίτλο της.


Ο Παρέδες δέχθηκε κόκκινη κάρτα, καθώς ολόκληρο το περιστατικό εκτυλίχθηκε ακριβώς μπροστά στα μάτια του βοηθού διαιτητή, Τομάς Κλάντσνικ, και ενός μέλους του προπονητικού τιμ της Αργεντινής.

Η αυστηρή κριτική του Άλαν Σίρερ

Σχολιάζοντας τις εικόνες στον αέρα του BBC, ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, Άλαν Σίρερ, περιέγραψε τη σκηνή αναφέροντας ότι ο Παρέδες έριξε «δύο ή τρεις γροθιές στο πρόσωπο κάποιου».

«Πήγε καταπάνω τους. Δεν υπάρχει χώρος ή θέση για κάτι τέτοιο. Ξέρουμε πόσο πολύ σημαίνει για αυτούς και ξέρουμε πόσο πονάει να χάνεις, αλλά υπάρχει τρόπος να χάνεις. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό από την Αργεντινή. Η αντίδραση μετά το τελευταίο σφύριγμα είναι απαράδεκτη», σημείωσε.

Το όλο συμβάν αναμένεται να προσελκύσει την προσοχή της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA και ενδέχεται να κοστίσει στον Παρέδες μια τιμωρία πολύ μεγαλύτερη από την υποχρεωτική ποινή της μίας αγωνιστικής.

Απόλυτη ισπανική κυριαρχία

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Αργεντινή δεινοπάθησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, καταγράφοντας μόλις δύο τελικές προσπάθειες στον στόχο σε ολόκληρη τη διάρκεια του τελικού.

Παράλληλα, είχε μόλις 8 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, την ώρα που η Ισπανία σημείωσε 31.

Η ήττα αυτή στερεί από την Αργεντινή την ευκαιρία να κάνει το back-to-back ως πρωταθλήτρια κόσμου, μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022.

Η Ισπανία επιβλήθηκε απόλυτα στον αμυντικό τομέα, φτάνοντας στο σημείο να κρατήσει τον σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, δήλωσε μετά το ματς: «Είχαμε ένα πλάνο παιχνιδιού όπου η αρχική ιδέα ήταν να κρατήσουμε τον Μέσι μακριά, αλλά και άλλους παίκτες. Θέλαμε να τους κρατήσουμε μακριά από την εστία μας… και μετά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό: η νοοτροπία των παικτών μας. Σήμερα είμασταν πεπεισμένοι ότι αυτός ήταν ο τελικός μας. Θέλαμε να τα δώσουμε όλα για αυτόν τον τελικό. Για να τον κερδίσουμε».

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