Τραμπ: Νέοι δασμοί 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων – H εφαρμογή τους ξεκινά σε έναν μήνα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Η κίνηση οφείλεται σε «διακριτική μεταχείριση από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων» και διμερείς διενέξεις.
  • Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα.
  • Θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο. Αφορούν επίσης προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, εξαιτίας «της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», διμερών διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο. Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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