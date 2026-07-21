Κολομβία: Καταγγελία για σχέδιο επίθεσης κατά του εκλεγμένου προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια

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Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, κατήγγειλε τη Δευτέρα την ύπαρξη «εγκληματικού σχεδίου» με στόχο τη ζωή του, λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας ασφαλείας του, οι αρμόδιοι έλαβαν «πληροφορίες της αντικατασκοπείας που προειδοποιούν για πιθανό εγκληματικό σχέδιο» και για τη διάπραξη «επίθεσης κατά της ζωής του» κατά τη διάρκεια των διαδικασιών για τη μεταβίβαση της εξουσίας και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και ομάδες διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) φέρονται να προσφέρουν αμοιβή σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων «για τη διάπραξη επίθεσης εναντίον του εκλεγμένου προέδρου».

Παράλληλα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «απόπειρες παρείσφρησης» ατόμων που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις σε συνεντεύξεις Τύπου και δημόσιες δραστηριότητες του εκλεγμένου προέδρου.

Δεν θα αναστείλει το πρόγραμμά του

Ο 47χρονος δικηγόρος και επιχειρηματίας αναμένεται να ορκιστεί στις 7 Αυγούστου. Κατά την προεκλογική περίοδο είχε δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσει σκληρότερη πολιτική απέναντι στις παράνομες ένοπλες οργανώσεις και ότι θα τερματίσει τη στρατηγική διαπραγματεύσεων και αφοπλισμού που εφάρμοσε ο απερχόμενος πρόεδρος, Γουστάβο Πέτρο, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα.

Παρά την καταγγελλόμενη απειλή, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια «δεν θα αναστείλει το πρόγραμμά του», επισημαίνει η ομάδα του. Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την «προέλευση αυτής της απειλής» και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP