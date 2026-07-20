Πετρέλαιο: Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου 2026 η τιμή του brent – Τι λένε οι αναλυτές

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου 2026 “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή του αργού πετρελαίου (brent), μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 8.50 π.μ ώρα Ελλάδας, η τιμή του αργού κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 2,76% και ανήλθε στα 90,53 δολάρια το βαρέλι από 90,21 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στα 88,1 δολάρια το βαρέλι που έκλεισε την Παρασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υψηλό της ημέρας για το brent προβλέπεται σήμερα να είναι στα 91,41 δολάρια το βαρέλι και το χαμηλό στα 89,93 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, το Reuters ανέφερε πως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αργού Brent αυξήθηκαν κατά 2,37% και έφτασαν τα 90,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκε στα 84,20 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,07%. Η τιμή αυτή ήταν η υψηλότερη που καταγράφηκε από τις 12 Ιουνίου.

Για το θέμα του πετρελαίου μίλησαν οι αναλυτές στο Reuters «σήμερα, το πρωί η τιμή του αργού Brent (ICE) ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς δεν φαίνεται να υποχωρεί η κλιμάκωση στον Κόλπο», ανέφεραν αναλυτές της ING.

«Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα δώσουν μια καλύτερη εικόνα του επιπέδου εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή, μετά τους νέους αποκλεισμούς», δήλωσε από την πλευρά του ο αναλυτής της Barclays, Αμαρπρίτ Σινγκ. «Όπως πάνε τα πράγματα, πιστεύουμε πως οι αγορές εξακολουθούν να είναι πολύ εφησυχασμένες σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στα αποθέματα του πετρελαίου. Αυτά, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών σε αντίθεση με την έναρξη του πολέμου» συμπλήρωσαν.