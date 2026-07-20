Θεσσαλονίκη: Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα στο Ωραιόκαστρο – 30χρονος ο οδηγός που κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητό του

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Δεν την χωρά ανθρώπου νους την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Κυριακής (19/7) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν ένα τροχαίο μαυροφόρεσε μια οικογένεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός που κάηκε ζωντανός στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση «Μαυραχώματα» ήταν 30 ετών.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στο όχημά του.

Ο 30χρονος εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι

Όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος οδηγός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια τού Ωραιοκάστρου.

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20.00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου τη σορό του άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.