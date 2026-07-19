Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο

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Σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε, σε πρανές οδού, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας οδού, στην θέση Μαυροχώματα, του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (19/7) και κινητοποίησε άμεσα τις επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε εκτός αυτοκινήτου η σορός ενός ατόμου, που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.