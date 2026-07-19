Μουντιάλ 2026: Στο γήπεδο η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ – Ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ

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Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, βρίσκονται στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, στο Μουντιάλ 2026.

Λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Τζένιφερ Χάντσον ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Στις εξέδρες βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, που έσπευσαν να χειροκροτήσουν, όπως κατέγραψαν οι κάμερες του σταδίου.

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο αγώνας είχε χαρακτηριστεί εκδήλωση υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο: