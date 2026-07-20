Σημαντικές μετακινήσεις στην ενημέρωση, αλλάζουν το τοπίο ενόψει των εκλογών

Σημαντικές μετακινήσεις στην ενημέρωση «κλειδώνουν» τις τελευταίες ημέρες αλλάζοντας το τοπίο ενόψει των εκλογών, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο Παύλος Τσίμας και ο Σταύρος Θεοδωράκης θα αναλάβουν νέα πόστα από τον Σεπτέμβριο. Έπειτα από επτά χρόνια στον ΣΚΑΪ, ο Π. Τσίμας παίρνει τον δρόμο της εξόδου από το Φάληρο κλείνοντας έναν κύκλο συνεργασίας για να ανοίξει έναν νέο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος αποδέχθηκε την πρόταση της Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη για συνεργασία που περιλαμβάνει αξιοποίησή του σε όλα τα μέσα του Ομίλου. Σχεδόν 12 χρόνια μετά την αποχώρησή του, θα επιστρέψει από τη νέα σεζόν στο Mega, αναλαμβάνοντας παράλληλα ρόλο στο νέο ραδιόφωνο του Ομίλου και αυξημένα καθήκοντα στα έντυπα μέσα.

Εκτός Alpha, παράλληλα, βρίσκεται ο Στ. Θεοδωράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτηση στα social media το τέλος της συνεργασίας του με το κανάλι. Ο δημοσιογράφος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να κάνει το επόμενό του βήμα σε άλλο κανάλι, όπου αναμένεται να αξιοποιηθεί σε νέο ρόλο.