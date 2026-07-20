«Λύγισε» η Γκερέκου για τον Βοσκόπουλο: «5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα»

Το ημερολόγιο έγραφε 19/7/2021 όταν η φωνή του Τόλη όλης της Ελλάδας «σίγησε».

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Lifestyle

Γκερέκου Βοσκόπουλος
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Πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από τότε που ο πρίγκιπας του λαϊκού ελληνικού τραγουδιού, Τόλης Βοσκόπουλος, πέρασε στην… «Αθανασία».

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Συγκεκριμένα το ημερολόγιο έγραφε 19/7/2021 όταν η φωνή του Τόλη όλης της Ελλάδας «σίγησε».

Τα τραγούδια του ωστόσο έχουν νικήσει τον χρόνο και εξακολουθούν να μας συντροφεύουν σε γλέντια, πένθη, έρωτες και καψούρες…

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Η ανάρτηση της Γκερέκου

Με αφορμή τη συμπλήρωση λοιπόν των 5 ετών από τον θάνατο του Βοσκόπουλου, η γυναίκα της ζωής του, Άντζελα Γκερέκου έκανε μια ανάρτηση στο Ιnstagram γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα». Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες τους.

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Τόλης ο… «ανεπανάληπτος»

Ο Τόλης Βοσκόπουλος λατρεύτηκε και επιτυχίες του όπως το «Αναμνήσεις», «Περασμένες μου αγάπες», «Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα», «Ανεπανάληπτος», «Μια αγάπη», «Στοιχηματίζω», «Αγωνία» και «Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά» έρχονται στα χείλη όλων και τραγουδιούνται από πολλές γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων.

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