Τουρκία: Οι ακρίδες του… διαβόλου «εισέβαλαν» και στην Προύσα – Γιατί αυξήθηκε ο πληθυσμός τους

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Ένα πρωτοφανές φαινόμενο προκαλεί αναστάτωση στις αστικές περιοχές της βορειοδυτικής Τουρκίας, καθώς γιγαντιαίες ακρίδες, που εξαπλώθηκαν από τα Βαλκάνια, εισβάλλουν στα μπαλκόνια και τα σαλόνια των κατοίκων.

Μετά την Αδριανούπολη, την Κωνσταντινούπολη και το Κοτζάελι, το ανεξέλεγκτο αυτό κύμα των «ακρίδων του διαβόλου» -όπως τις αποκαλούν- έφτασε και στην Προύσα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καταφύγουν σε αλλόκοτες μεθόδους προστασίας.

Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yapan çekirge sürülerinin Marmara Bölgesi’ndeki hareketliliği devam ediyor. Evlerin balkonlarına, pencerelerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. pic.twitter.com/ZP1zxI8znq — Sabah (@sabah) July 19, 2026

Εικόνες που κάνουν το γύρο των social media

Οι γιγαντιαίες ακρίδες, οι οποίες θεωρείται ότι εισήλθαν στην Τουρκία μέσω της βαλκανικής οδού, έχουν πλέον εντοπιστεί σε διάφορες συνοικίες της Προύσας.

Το φαινόμενο αυτό συνεχίζει να επηρεάζει έντονα την περιφέρεια της Μαρμαρίδας.

Τα τεράστια έντομα, που τραβούν την προσοχή λόγω του μεγάλου μεγέθους τους (από 15 έως και 20 εκατοστά), καταγράφηκαν από πολίτες με τις κάμερες των κινητών τους τηλεφώνων.

İlk çekirge istilası 2020 yılında olmuştu.‼️ (alttaki video) Nisan 2026’da Diyarbakır’da 25 santimetre uzunluğunda dev etçil çekirge görüntülendi. Her şeye tesadüf mü diyeceğiz❓ https://t.co/q4gvZ4yLhS pic.twitter.com/66grCJtkKe — BİRCAN YILDIRIM (@BYYILDIRIM_) July 19, 2026



Εικόνες με τις ακρίδες να προσγειώνονται σε μπαλκόνια, κήπους, τοίχους σπιτιών, αλλά και να εισβάλλουν σε χώρους εργασίας και κατοικίες από ανοιχτά παράθυρα —ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες— έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία και πανικό στον πληθυσμό.

Μέθοδοι αντιμετώπισης

Στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τις μεγάλες ακρίδες μακριά από τα σπίτια τους, ορισμένοι πολίτες κατέφυγαν σε ασυνήθιστες λύσεις:

Ψεκασμοί με ξύδι: Ένας πολίτης κατέγραψε και δημοσίευσε τη στιγμή που προσπαθεί να απομακρύνει τα έντομα αναμειγνύοντας λευκό ξύδι με νερό και ρίχνοντας το μίγμα στα μπαλκόνια και τα περβάζια των παραθύρων.

Ένας πολίτης κατέγραψε και δημοσίευσε τη στιγμή που προσπαθεί να απομακρύνει τα έντομα αναμειγνύοντας και ρίχνοντας το μίγμα στα μπαλκόνια και τα περβάζια των παραθύρων. Ακρίδα σε βάζο: Ένας άλλος άνδρας, αφού έπιασε μια ακρίδα μέσα στο σπίτι του, την έβαλε σε ένα γυάλινο βάζο και ξεκίνησε να την ταΐζει με φύλλα μαρουλιού, καταγράφοντας το στιγμιότυπο με το κινητό του.

İstanbul’da bazı ilçelerde ev ve iş yerlerine kadar giren dev çekirgeler vatandaşları tedirgin etti. Bir kişinin çekirgeyi kavanoza koyup marulla beslediği anlar kameraya yansıdı. pic.twitter.com/NcWQx4nqnd — TKR (@TKRgazete) July 19, 2026

«Τα παιδιά και η σύζυγός μου φοβούνται πολύ»

Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη παραμένει εξίσου τεταμένη με την παρουσία των ακρίδων. Ο Ερντάλ Σαγιάν, κάτοικος του δευτέρου ορόφου μιας τριώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ατατούρκ του Αρναβούτκιοϊ, περιέγραψε την εμπειρία του στο δίκτυο DHA.

Edirne- İstanbul ve Kocaeli’nde dev çekirgeler görüntülendi. ▪️Çekirge istilası neden olur ?

pic.twitter.com/8OmjfVDxEa — Serpil Özkan (@SerpilOzkan99) July 19, 2026



«Χθες το βράδυ, η σύζυγός μου βγήκε στο μπαλκόνι. Επέστρεψε ουρλιάζοντας. Είδα 2-3 ακρίδες στο μπαλκόνι. Αυτές οι ακρίδες είναι μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε συνήθως στο χωριό. Χθες, είδα πολλές από αυτές μπροστά από καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο του Αρναβούτκιοϊ. Έχω αρχίσει να τις βλέπω πολύ συχνά», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ανεπάρκεια των ψεκασμών από τις αρχές.

Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi’nde etkisini sürdürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından Bursa’da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. pic.twitter.com/3vazhM8EmC — Bundle (@bundleapp) July 20, 2026



«Επειδή υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, προσπαθώ να μην κρατώ τα παράθυρα ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερο. Επειδή τα παιδιά και η σύζυγός μου φοβούνται πολύ. Γι’ αυτό ανησυχώ. Πιστεύω ότι η απεντόμωση είναι ανεπαρκής. Αν ήταν επαρκής, δεν θα βρισκόμασταν τώρα σε αυτή την κατάσταση, ίσως να μην ερχόντουσαν καν. Δεν ξέρω από πού έρχονται, αλλά πιστεύω ότι η απεντόμωση πρέπει να αυξηθεί».

Γιατί αυξήθηκε ο πληθυσμός τους – Τι επισημαίνουν οι ειδικοί

Η ξαφνική αυτή αύξηση του πληθυσμού στη μεγαλούπολη αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες και στην περίοδο της συγκομιδής στη Θράκη, αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Από το υλικό που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδικοί έχουν ταυτοποιήσει τα εξής είδη:

Saga ephippigera (γνωστή τοπικά και ως ακρίδα «Çağaboğan»).

(γνωστή τοπικά και ως ακρίδα «Çağaboğan»). Anacridium aegyptium (Αιγυπτιακή ακρίδα).

Οι ειδικοί καθησυχάζουν το κοινό υπογραμμίζοντας ότι κανένα από αυτά τα είδη δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην θανατώνουν τις ακρίδες, προκειμένου να προστατευθεί η οικολογική ισορροπία.