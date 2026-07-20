Καστοριά: Συνελήφθη 43χρονος για λαθρεμπόριο φρέον

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Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στην Καστοριά για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φιαλών ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται σε περιοχή της Καστοριάς και σε έλεγχο στο όχημά του, βρέθηκαν 25 μεταλλικές φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό (φρέον), συνολικού βάρους 286 κιλών και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Η αστυνομία αναζητά άλλα τρία μέλη και τον αρχηγό της σπείρας που εισήγαγε παράνομα τις φιάλες στην Ελλάδα και τις οποίες διακινούσαν στο δίκτυο εμπορίας που είχαν συστήσει.

Εκτός από τις φιάλες, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης συνεχίζονται.