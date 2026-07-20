Γιατί η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο-μαμούθ 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress

Η AliExpress έχει προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 να υποβάλει σχέδιο δράσης. Τυχόν μη συμμόρφωση ενδέχεται να επισύρει περιοδικές χρηματικές ποινές.

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Διεθνή Νέα

Κομισιόν
Πηγή ΦΩΤΟ Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο-μαμούθ 550 εκατ. ευρώ στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress, για παραβίαση των υποχρεώσεών της βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).
  • Η Κομισιόν έκρινε ότι η πλατφόρμα απέτυχε να αξιολογήσει και να μετριάσει επιμελώς τους κινδύνους διάδοσης παράνομων, επικίνδυνων και προϊόντων-«μαϊμού», με δοκιμές να αποδεικνύουν την παραμονή τους στην πλατφόρμα.
  • Η AliExpress έχει προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 να υποβάλει σχέδιο δράσης, καθώς η αντιπρόεδρος της Κομισιόν τόνισε πως «η εξάπλωση προϊόντων-απομιμήσεων και επικίνδυνων ειδών δεν είναι αναπόφευκτο κόστος των online αγορών, είναι αποτυχία της AliExpress».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την Δευτέρα (20/7) πρόστιμο-μαμούθ ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress, θυγατρική του ομίλου Alibaba, για παραβίαση των υποχρεώσεών της βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA)

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Η Κομισιόν έκρινε ότι η πλατφόρμα απέτυχε να αξιολογήσει και να μετριάσει επιμελώς τους κινδύνους διάδοσης παράνομων, επικίνδυνων και προϊόντων-«μαϊμού».

Σύμφωνα με την ανταπόκριση του ERTNEWS από τις Βρυξέλλες, η AliExpress υποεκτίμησε τον όγκο δουλειάς σε σχέση με τους ανθρώπινους συντονιστές περιεχομένου, στηρίχθηκε σε έναν μόνο ποσοτικό δείκτη και δεν αξιολόγησε επαρκώς πώς τα συστήματα προτάσεων και διαφήμισης ενισχύουν τη διάδοση παράνομων προϊόντων. Δοκιμές των υπηρεσιών της Κομισιόν έδειξαν ότι πλαστά ρούχα, ανασφαλή παιχνίδια και επικίνδυνα καλλυντικά παρέμεναν στην πλατφόρμα για εβδομάδες, ακόμη κι όταν εντοπίζονταν.

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Το ύψος του προστίμου υπολογίστηκε με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια των παραβάσεων, ενώ ελήφθη υπόψη ως ελαφρυντικό ο καινοφανής χαρακτήρας του DSA.

Η προθεσμία

Η AliExpress έχει προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 να υποβάλει σχέδιο δράσης. Τυχόν μη συμμόρφωση ενδέχεται να επισύρει περιοδικές χρηματικές ποινές.

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«Η εξάπλωση προϊόντων-απομιμήσεων και επικίνδυνων ειδών δεν είναι αναπόφευκτο κόστος των online αγορών, είναι αποτυχία της AliExpress», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χένα Βιρκούνεν.

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