Πρόστιμο της ΔΕΑΒ σε Λεσόρ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Ματίας Λεσόρ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ακόμη ένα περιστατικό που συνέβη στον 5ο τελικό των πλέι-οφ της Basket League, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, απασχόλησε σήμερα τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ εξέτασε τα στοιχεία για την ένταση μεταξύ παικτών και μελών της αποστολής των «πρασίνων» με αστυνομικές δυνάμεις, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, και ειδικά την «ενεργή επιθετική συμπεριφορά» του Ματίας Λεσόρ, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Στον Γάλλο σέντερ επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ και επίσης η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ αντίθετα απάλλαξε από ανάλογες κατηγορίες τον Τζέριαν Γκραντ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ