ΠΑΣΟΚ: Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο – Λευκά τριαντάφυλλα στη μνήμη του

Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Α' Νεκροταφείο, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με βουλευτές και στελέχη, απέτισαν φόρο τιμής αφήνοντας λευκά τριαντάφυλλα στο μνήμα του.

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Πολιτική

πολιτικό μνημόσυνο Ανδρέα Παπανδρέου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό του.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του Κινήματος απέτισαν φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου.
  • Όσοι παρευρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο άφησαν ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του Κινήματος απέτισαν, το μεσημέρι, φόρο τιμής, στον Ανδρέα Παπανδρέου, εκ των πλέον χαρισματικών και επιδραστικών πολιτικών φυσιογνωμιών της χώρας.

Όσοι παρευρέθηκαν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο άφησαν ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου.

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Το «παρών» έδωσαν στελέχη του κόμματος, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Τόνια Αντωνίου κ.α.

Δείτε εικόνες:

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