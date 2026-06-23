Χανιά: Η τελευταία εικόνα της Σταυρούλας πριν δολοφονηθεί από τον 43χρονο – Ξέσπασε ο αδελφός της κατά της συζύγου του δράστη

Το φως της δημοσιότητας βλέπει η τελευταία εικόνα της Σταυρούλας Λεβεντάκη, πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, στο Βαρύπετρο Χανίων.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την 45χρονη Σταυρούλα, το μεσημέρι της 30 Μαΐου, σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από το σπίτι, όπου, όπως ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής, τελέστηκε το άγριο έγκλημα.

Ανυποψίαστη για τα όσα επρόκειτο να συμβούν, η Σταυρούλα περπατούσε προς την οικία, κρατώντας σακούλες με ψώνια. Η 45χρονη ήθελε να επισκεφτεί το σπίτι στο Βαρύπετρο προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Τα αντικείμενα που μετέφερε η Σταυρούλα εντοπίστηκαν εντός του σπιτιού, όταν οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση της εξαφάνισής της.

Από την πρώτη στιγμή, ο 43χρονος θεωρείτο ως βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης, καθώς φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή. Εξάλλου, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δεν υπήρξε καταγραφή σε βίντεο της Σταυρούλας να βγαίνει από το συγκεκριμένο σπίτι.

Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής για υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από πολύωρες ανακρίσεις, τελικά ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την Σταυρούλα, ενώ υπέδειξε και το σημείο όπου είχε κρύψει τη σορό της.

Σε βάρος του ασκήθηκε σήμερα δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενταφιασμό χωρίς άδεια και απάτη με υπολογιστή. Ο 43χρονος Σκοπιανός ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.

Αύριο στις 11 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της Σταυρούλας, στο Βαρύπετρο.

Το ξέσπασμα του αδελφού της Σταυρούλας

Έξω από τα δικαστήρια όπου οδηγήθηκε σήμερα ο δράστης βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης, ο οποίος «ευχήθηκε» να συμβεί στον 43χρονο ό,τι χειρότερο, όπως και στην σύζυγό του. Προανήγγειλε, δε, ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της για όσα είπε για την νεκρή αδελφή του.

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον, που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας και απ’ αυτόν, με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδελφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Αναφερόμενος στην προσπάθεια του 43χρονου και της συζύγου του να αποπροσανατολίσουν τις αρχές, ο αδελφός της Σταυρούλας τόνισε πως «ο έξυπνος παραδέχεται ο χαζός επιμένει».