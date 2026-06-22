Δολοφονία στα Χανιά: «Δεν είναι φονιάς ο άντρας μου – Τον έχουν μπλέξει» λέει η σύζυγός του 43χρονου δράστη – ΒΙΝΤΕΟ

Παρά την ομολογία του, παρά ότι ο 43χρονος υπέδειξε ο ίδιος που έχει θάψει το πτώμα της Σταυρούλας, μετά τη δολοφονία που διέπραξε, η σύζυγός του αρνείται να δεχτεί ότι ο άντρας της είναι ο άνθρωπος που σκότωσε τη γυναίκα στα Χανιά.

Η γυναίκα μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega όπου ανέφερε σχετικά: «Να του πω αγάπη μου δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Έχεις μπλέξει. Σε έχουν μπλέξει. Και πρέπει να μιλήσεις. όχι να τον πιέσω. Τον ξέρω. Ποιος είναι ο άντρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χτες. Και τον ξέρουν όλοι τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να βγει. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας, όλοι που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει»

«Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνά από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούν; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον. Εμείς 2,5 χρόνια αποδεδειγμένα αυτά. Θα φανούν αυτά. Έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί. Έχουμε όνειρα, έχουμε σχέδια, έχουμε τα πάντα» πρόσθεσε.

«Είναι πλεκτάνη – Ο άντρας μου είναι αθώος»

Η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη κάνει λόγο για πλεκτάνη που στήθηκε εις βάρος του 43χρονου.

«Είναι μια πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άντρας μου είναι αθώος. Τον υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορείτε να ρωτήσετε, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλει να φανεί. Κι αν είναι αυτός, ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ότι κάναμε το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άντρας μου.

Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πουν αυτοί που θα τα βρουν. Αλλά θέλω να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς τον Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε το σπίτι μας, που περιμέναμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άντρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα «γιατί ο σύζυγός της ομολόγησες» και εάν της έδωσε κάποια εξήγηση, η γυναίκα απάντησε: «Γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του, ή εγώ, ή η αδελφή του ή η κόρη μας, δίνει τη ζωή του για εμάς. Είναι 100%, 1.000%, 1.000.000% (ότι τον απειλούσαν), αυτό ακριβώς που σου λέω. Ακριβώς αυτό. Δεν είχαμε μιλήσει, γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Του το παίρνανε, δεν τον αφήναν να μιλήσει. Χάλια ήταν, πολύ χάλια. Και πολύ τρομαγμένος. Και είπε: “Φοβάμαι για τη ζωή μου“. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να του έχουν πει, «αν δεν το πάρεις εσύ πάνω σου θα το πάρει η οικογένειά σου. Και αυτός για μας πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».

«Ήταν περίεργη γυναίκα η Σταυρούλα»

«Τη θυμάμαι. Αφού ερχόταν και έκανε τσεκ στο σπίτι. Ήταν μία περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήταν 100% (στα καλά της). Ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχθούν. Ούτε μέρα, ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της τα ρεύματά της, ότι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι πεντακάθαρο, περιποιημένο. Είμαστε δύο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας: “Εντάξει δεν το χρειαζόμαστε αλλά αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι κι αλλιώς άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Τρία χρόνια ήμασταν, άλλα τρία θέλαμε και μετά της λέω έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ.

Εγώ με τον άντρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Και που λείπω το καλοκαίρι και όλα αυτά, αλλά εμείς μιλούσαμε δέκα φορές τη μέρα στο τηλέφωνο. Ο άντρας μου είχε κάνει εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κινητό του. Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτό; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή… όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω στα ίσια. Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία, που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή κι εγώ είμαι μακριά κι αυτός είναι μακριά 5 μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ@@@… δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό, όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν τον πήρα τηλέφωνο και να μη μου απαντήσει» είπε ακόμη η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι οι αστυνομικοί δεν ζήτησαν να δουν τα στοιχεία της εφαρμογής από το κινητό της.