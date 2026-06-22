Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Οχήματα περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, λόγω των πυκνών καπνών που δυσχεραίνουν την ορατότητα στην περιοχή, έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται έναν φορτηγό και ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

Δείτε το βίντεο: