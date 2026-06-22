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Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Οχήματα περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – ΒΙΝΤΕΟ

Mεγάλη φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6). Λόγω των πυκνών καπνών, έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα, ενώ βίντεο δείχνει οχήματα να περνούν μέσα από τις φλόγες.

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Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
  • Η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας έκλεισε από Κάστρο έως Θήβα λόγω των πυκνών καπνών που δυσχέραιναν την ορατότητα, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
  • Συγκλονιστικό βίντεο έδειξε ένα φορτηγό και ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο, λόγω των πυκνών καπνών που δυσχεραίνουν την ορατότητα στην περιοχή, έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα.

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται έναν φορτηγό και ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

Δείτε το βίντεο:

 

 

@lamiareport.gr Οι φλόγες «γλείφουν» την εθνική οδό #news #fire #lamiareport ♬ [News] Music for news programs 60(1535536) – Takashi

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