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Παράσυρση πεζής στην Αγία Παρασκευή – Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» έχοντας τις αισθήσεις της, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν άγνωστες και ερευνώνται από την Τροχαία

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τις αισθήσεις της.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με την Τροχαία να έχει αναλάβει την προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν στις 14:00, στη Μεσογείων 392.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τις αισθήσεις της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.

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