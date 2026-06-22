Παράσυρση πεζής στην Αγία Παρασκευή – Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν στις 14:00, στη Μεσογείων 392.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τις αισθήσεις της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.