Παράσυρση πεζής στην Αγία Παρασκευή – Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν στις 14:00, στη Μεσογείων 392.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τις αισθήσεις της.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία.