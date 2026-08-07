Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Ο 14χρονος σκότωσε τους παππούδες του πριν το αιματοκύλισμα στο σχολείο

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι ο 14χρονος δράστης του αιματοκυλίσματος σε σχολείο στην Ταϊλάνδη φέρεται να σκότωσε τους παππούδες του πριν την επίθεση. Οι δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, ενώ η επίθεση στο σχολείο Debsirin οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων εκπαιδευτικών και στον τραυματισμό 15 ατόμων, με τον δράστη να βρίσκεται επίσης νεκρός.

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Διεθνή Νέα

Ταϊλάνδη
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 14χρονος ύποπτος δράστης φέρεται να σκότωσε τους παππούδες του πριν κατευθυνθεί στο σχολείο, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του.
  • Τέσσερις εκπαιδευτικοί έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σχολείο Debsirin στο Nonthaburi, ενώ ο 14χρονος δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός.
  • Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες για τον φερόμενο ως δράστη του αιματοκυλίσματος σε σχολείο στην Ταϊλάνδη.

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες – Αυτοκτόνησε ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ο ύποπτος δράστης, ένας 14χρονος μαθητής, φέρεται να σκότωσε τους παππούδες του πριν κατευθυνθεί στο σχολείο. Οι δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, όπως δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης.

Το πυροβόλο όπλο των 9mm που χρησιμοποίησε ανήκει στον παππού του, ο οποίος ήταν δάσκαλος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Reuters

Η επίθεση στο σχολείο

Η επίθεση συνέβη στο σχολείο Debsirin στο Nonthaburi, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα.

Νωρίτερα οι αστυνομικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά οι αρχές διευκρίνισαν στη συνέχεια ότι τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής μέσα στο σχολείο, όλοι εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικοί.

Ο ύποπτος 14χρονος βρέθηκε, επίσης, νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το κίνητρό του.

Ο έφηβος δράστης φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές στο σχολείο, ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση της.

Δεκαπέντε μαθητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος τραυματίσθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, διευκρίνισε ο ταϊλανδός υφυπουργός Εσωγτερικών Πολάπι Σουβουντσβί μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, ο οποίος έκανε δηλώσεις από την έδρα της κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι «γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων».

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζεται ο δράστης που φοράει μωβ σχολική στολή και μια χιαστί μαύρη τσάντα, ενώ κάλυκες φαίνονται στο έδαφος.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», αφηγήθηκε ο Θονγκτσάι Θανακάτ, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και μια εικοσαριά χρόνια έξω από το σχολικό συγκρότημα.

«Είδα το πτώμα ενός μαθητή που είχε πληγεί από σφαίρα στο κεφάλι», πρόσθεσε. «Είναι αληθινά θλιβερό».

reuters

Βίντεο από τη σκηνή δείχνουν το προσωπικό του σχολείου να βγάζει εσπευσμένα τους μαθητές από τις αίθουσες διδασκαλίας και αστυνομικούς να προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη.

Δύο εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Η Ταϊλάνδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής μεταξύ των χωρών της περιοχής, καθώς υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν περίπου 10 εκατομμύρια όπλα, ένα για κάθε επτά κατοίκους.

 

 

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