Ιουλία Καλλιμάνη: Της πέταξαν λουλούδια στο πρόσωπο ενώ τραγουδούσε – Η αντίδρασή της

Η Ιουλία Καλλιμάνη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ερμηνεύτριες της γενιάς της, με μία μεγάλη μερίδα του κόσμου να λατρεύει τα τραγούδια της και να γεμίζει τα μαγαζιά στα οποία εμφανίζεται. Αυτό το καλοκαίρι η ερμηνεύτρια έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα λόγω της περιοδείας της, η οποία έχει σχεδόν 30 στάσεις. Μία από αυτές ήταν και η Ηγουμενίτσα, στις 5 Αυγούστου.

Ωστόσο, η Ιουλία Καλλιμάνη ήρθε αντιμέτωπη με ένα όχι τόσο ευχάριστο περιστατικό, στη διάρκεια του προγράμματός της, με το βίντεο στο οποίο καταγράφεται η αντίδρασή της να έχει γίνει viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας πάνω από 150 χιλιάδες προβολές.

Όπως μπορεί να δει κανείς, ενώ η καλλιτέχνις διασκέδαζε τον κόσμο με την μαγική φωνή της, ένας θαμώνας θέλησε να της πετάξει λουλούδια. Όμως, τα γαρύφαλλα μαζί με τους δίσκους δεν προσγειώθηκαν στα πόδια της, αλλά επανειλημμένα στο πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια δεν άφησε την κίνηση αναπάντητη και παίρνοντας αρκετούς δίσκους με γαρύφαλλα, ζήτησε από τον συγκεκριμένο θαμώνα να σηκωθεί. Στη συνέχεια τα πέταξε πάνω του, με την Ιουλία Καλλιμάνη να ακούγεται να λέει: «Εσένα σ’ αρέσει αυτό;».