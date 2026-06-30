Ιουλία Καλλιμάνη: Αρνήθηκε να πάρει 100 ευρώ από θαμώνα την ώρα που τραγουδούσε – «Είσαι τρελός ρε;»

Η Ιουλία Καλλιμάνη ήρθε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κίνηση θαμώνα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της. Ένας άνδρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει 100 ευρώ, όμως η τραγουδίστρια αρνήθηκε να πάρει το χαρτονόμισμα.

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Ιουλία Καλλιμάνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιουλία Καλλιμάνη αρνήθηκε να πάρει 100 ευρώ από θαμώνα, την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσε.
  • Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, ένας άνδρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Η τραγουδίστρια διατήρησε την ψυχραιμία της και δεν δέχθηκε το πουρμπουάρ.
  • Η ίδια απευθύνθηκε στον θαμώνα και είπε: «Τι είναι; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ». Η αντίδραση της τραγουδίστριας καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

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Η Ιουλία Καλλιμάνη αρνήθηκε να πάρει 100 ευρώ από θαμώνα, την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή και τραγουδούσε. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο.

Το πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη, με την τραγουδίστρια να ερμηνεύει κομμάτια της. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, ένας άνδρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.

Η Ιουλία Καλλιμάνη διατήρησε την ψυχραιμία της και δεν δέχθηκε το πουρμπουάρ. Η ίδια απευθύνθηκε στον θαμώνα και είπε: «Τι είναι; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».

Η αντίδραση της τραγουδίστριας καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο

@konstadinos.dts @iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage ♬ πρωτότυπος ήχος – iouliakallimani_OFFICIAL

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