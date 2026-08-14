Χαλκιδική: Βίντεο από τη στιγμή της έναρξης της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σίβηρη

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη Σίβηρη στη Χαλκιδική, επιτηρώντας και διαβρέχοντας όσα σημεία εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του καμένου δάσους.

Συνολικά στην περιοχή Σίβηρης-Φούρκας βρίσκονται αυτές τις ώρες και θα παραμείνουν και το βράδυ 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Στην διαβροχή των επικίνδυνων για αναζωπύρωση της φωτιάς επικεντρώθηκαν καθ όλη την διάρκεια της ημέρας έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

«Το δικό μας έργο δεν έχει ακόμη τελειώσει» ανέφερε στο το ΑΠΕ-ΜΠΕ αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σχετικά με το εάν οι συνθήκες επιτρέπουν πλέον την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και το άνοιγμα του δρόμου που συνδέει την Σίβηρη με την Φούρκα. Η περιοχή παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ οι άνεμοι στις 8 το απόγευμα ήταν στα 3 μποφόρ.

Η επαρχιακή οδός από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα Χαλκιδικής παραμένει κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις λόγω των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται στην Φούρκα από την Κασσανδρεία προς τα ορεινά και αντίστροφα (μέσω Κασσανδρινού) ή σε παρόμοιες εναλλακτικές διαδρομές από το νότιο μέρος της χερσονήσου.

Βίντεο από τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς

Βίντεο που παρουσίασε το Mega καταγράφει τα πρώτα λεπτά της μεγάλης φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, λόγω των ισχυρών ανέμων ένα δέντρο έπεσε σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία πήρε κλίση περίπου 25 με 30 μοιρών, με αποτέλεσμα τα καλώδια να έρθουν σε επαφή με τα δέντρα. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν στα ξερά χόρτα και φέρεται να προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ

Δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ, που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σχηματίστηκε από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα, από όπου προέκυψε η τεκμηρίωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς στη Σίβηρη.

Οι δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους σήμερα (14/8) στον εισαγγελέα Πολύγυρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.