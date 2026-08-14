Στην Ελλάδα ξανά για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μπόρις Τζόνσον – «Θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα» ΦΩΤΟ

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Την Ελλάδα για ακόμη μία φορά επέλεξε ο Μπόρις Τζόνσον για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και η οικογένειά του απολαμβάνουν τις ελληνικές θάλασσες, τις μπύρες και την… τυρόπιτα.

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, ανάρτησε φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram, χωρίς να αποκαλύπτει ποιο σημείο της Ελλάδας επέλεξαν για τις διακοπές τους. «Ελληνικό καλοκαίρι μέρος 1ο, κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα» έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση: