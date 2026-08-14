LIVE UPDATE
Κως: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πυλί

Στην Ελλάδα ξανά για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Μπόρις Τζόνσον – «Θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα» ΦΩΤΟ

Ο Μπόρις Τζόνσον επέλεξε για ακόμη μία φορά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, απολαμβάνοντας τις θάλασσες, τις μπύρες και την τυρόπιτα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπόρις Τζόνσον, Ελλάδα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Ελλάδα για ακόμη μία φορά επέλεξε ο Μπόρις Τζόνσον για τις καλοκαιρινές του διακοπές.
  • Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και η οικογένειά του απολαμβάνουν τις ελληνικές θάλασσες, τις μπύρες και την… τυρόπιτα.
  • Η σύζυγός του, Κάρι, ανάρτησε φωτογραφίες στο Instagram, γράφοντας «Ελληνικό καλοκαίρι μέρος 1ο, κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Ελλάδα για ακόμη μία φορά επέλεξε ο Μπόρις Τζόνσον για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και η οικογένειά του απολαμβάνουν τις ελληνικές θάλασσες, τις μπύρες και την… τυρόπιτα.

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, ανάρτησε φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram, χωρίς να αποκαλύπτει ποιο σημείο της Ελλάδας επέλεξαν για τις διακοπές τους. «Ελληνικό καλοκαίρι μέρος 1ο, κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα» έγραψε.

Δείτε την ανάρτηση:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ