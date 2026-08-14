Deal-μαμούθ στη Λίβερπουλ: Κοινοπραξία με τη στήριξη του Τζεφ Μπέζος εξαγόρασε πάνω από το 30% του συλλόγου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια συμφωνία-σταθμό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Fenway Sports Group προχώρησε στην πώληση ενός σημαντικού μειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Λίβερπουλ, εκτοξεύοντας την αποτίμηση του αγγλικού συλλόγου σε επίπεδα που ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 5,46 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες/6,36 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τους Financial Times.

Η κοινοπραξία «1892 Holdings» και οι ισχυροί επενδυτές

Η Fenway Sports Group (FSG) του Τζον Χένρι, η οποία παραμένει ο μεγαλομέτοχος της Λίβερπουλ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να μεταβιβάσει μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου στην 1892 Holdings.

Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Αμίτ Μπατία, γαμπρός του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα του χάλυβα, Λάκσμι Μίταλ.

Η ονομασία «1892» αποτελεί απευθείας αναφορά στο έτος ίδρυσης της Λίβερπουλ. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, η κοινοπραξία αποκτά ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των μετοχών.

Πίσω από την 1892 Holdings βρίσκεται το αθλητικό ταμείο της K5 Global, στο οποίο ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είναι ο κύριος επενδυτής, καθώς και το οικογενειακό γραφείο επενδύσεων της Ελέιν και του Εντουάρντο Σαβερίν, συνιδρυτή του Facebook.

Ο Αμίτ Μπατία, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου στον σύλλογο, δήλωσε: «Πραγματοποιούμε αυτή την επένδυση επειδή πιστεύουμε βαθιά στη Λίβερπουλ και την ηγεσία της, και προσβλέπουμε στο να υποστηρίξουμε τη συνεχή επιτυχία του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια».

Σύμφωνα με οικείους της συμφωνίας, ο συνιδρυτής της K5 Sports, Μπράιαν Μπαόυμ, και η Ελέιν Σαβερίν θα καταλάβουν θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, σε αντίθεση με τον Τζεφ Μπέζος που δεν θα συμμετέχει σε αυτό.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι νέοι μέτοχοι ενδέχεται να αυξήσουν το ποσοστό τους με την πάροδο του χρόνου, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται εγγυημένο.

Eκτόξευση της οικονομικής και αγωνιστικής αξίας

Η πώληση του πακέτου αποφέρει τεράστια υπεραξία για την FSG με έδρα τη Βοστώνη, η οποία διατηρεί τον πλειοψηφικό έλεγχο αλλά και τη διοικητική διαχείριση της ομάδας.

Η FSG είχε εξαγοράσει τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι περίπου 300 εκατομμυρίων λιρών, σε μια περίοδο που ο σύλλογος ήταν χρεωμένος υπό την προηγούμενη αμερικανική ιδιοκτησία και είχε χάσει τα πρωτεία στην Αγγλία από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αν και τα πρώτα χρόνια της FSG ήταν δύσκολα, η πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ το 2015 αποτέλεσε το σημείο καμπής.

Η Λίβερπουλ απέκτησε ποδοσφαιριστές όπως ο Αιγύπτιος επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ —τον οποίο είχαν προσπεράσει άλλοι μεγάλοι σύλλογοι— και τους μετέτρεψε σε παγκόσμιους αστέρες. Τα τέρματα του Σαλάχ βοήθησαν την ομάδα να κατακτήσει το Champions League το 2019, καθώς και την Premier League τις σεζόν 2019-20 και 2024-25.

Οι επιτυχίες αυτές μεταφράστηκαν σε οικονομικά ρεκόρ, καθώς η Λίβερπουλ κατέγραψε έσοδα άνω των 700 εκατομμυρίων λιρών τη σεζόν 2024-25, επίδοση που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον σύλλογο, ενισχυμένη από μια σειρά εμπορικών συνεργασιών.

Ο πρόεδρος της Fenway, Μάικ Γκόρντον, τόνισε: «Η Λίβερπουλ χτιζόταν πάντα κοιτάζοντας πέρα από μία μόνο σεζόν και λαμβάνοντας αποφάσεις με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον από σεβαστούς επενδυτές και επιχειρηματικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο».

Το πλαίσιο της συμφωνίας και το επενδυτικό ενδιαφέρον

Πηγή κοντά στη συναλλαγή ανέφερε στους Financial Times ότι η άφιξη των νέων επενδυτών δεν θα αλλάξει την πολιτική του συλλόγου στις μεταγραφές και τη γενικότερη στρατηγική του, ενώ η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Η συγκεκριμένη κίνηση υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη όρεξη των δισεκατομμυριούχων για αθλητικούς συλλόγους υψηλού κύρους.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Γκλέιζερ πούλησε μειοψηφικό πακέτο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο σερ Τζιμ Ράτκλιφ τον Δεκέμβριο του 2023 -με την συνολική αξία της ομάδας να αποτιμάται στα 6,3 δις δολάρια-, ενώ το 2022 η Clearlake Capital και ο Τοντ Μπόελι εξαγόρασαν την Τσέλσι έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών.

Όπως και ο Μπέζος, έτσι και ο γεννημένος στη Βραζιλία, Εντουάρντο Σαβερίν, δημιούργησε την περιουσία του στον χώρο της τεχνολογίας, έχοντας φοιτήσει στο Χάρβαρντ μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πριν συνιδρύσει το Facebook και στη συνέχεια την επενδυτική εταιρεία B Capital.